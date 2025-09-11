Dobře vypočítaná ruská provokace
O ruském dronovém útoku na Polsko lze najít řadu zajímavých indicií. V této otázce ale pomineme veškerou politiku, tvrdá odsouzení ruské agrese a případnou aktivaci článku 4 NATO. Velmi podnětnou úvahu na toto téma může totiž čtenář nalézt na Rusko poslalo do Polska výzvědné drony, tvrdí experti - iDNES.cz
Trosky ruských dronů, které narušily polský vzdušný prostor, ukazují, že jde o výzvědné bezpilotní letouny Gerbera. Takový je na základě analýzy dostupných snímků názor některých expertů. Podle nich Rusko jejich prostřednictvím zkoumalo polskou protivzdušnou obranu a její reakce. Také mohlo zkoumat obrannou infrastrukturu ve směru na Varšavu……
Podle Beskrestnova je nepravděpodobné, že by ukrajinská obrana vychýlila ruské drony z jejich kurzu natolik, že by se dostaly tak daleko do polského vzdušného prostoru. Jejich satelitní navigace a vnitřní systémy by opravily svou trajektorii, pokud by byly svedeny z kurzu. „Vzdálenost je příliš velká na ukrajinský spoofing; technicky to není možné,“ dodal. Spoofing je metoda rušení GPS signálu, která poskytuje falešná data o poloze.
Doporučuji pročíst odkazovaný komentář celý. Jediný závěr, který si z toho může čtenář udělat je ten, že Rusko opět pokročilo o „krok napřed“. V posledních dnech jsme totiž mohli číst v našich médiích o tom, jak polské letectvo bylo v pohotovosti při ruských útocích drony a raketami na Ukrajinu. Nyní se ukázalo, že drony jsou schopné proletět desítky, možná stovky kilometrů nad polským územím, aniž by je polská protivzdušná obrana zlikvidovala.
Navíc, Rusko se de facto k celé akci „krásně“ přiznalo. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že při svém vzdušném útoku na Ukrajinu z noci na středu neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku. S Varšavou je nicméně připravené na toto téma jednat.
K tomuto je zapotřebí dodat, že drony nad Polskem nenesly žádné bomby, ale byly to relativně velmi malé a pomalu se pohybující drony s doletem několika set kilometrů. Ruské „testování“ polské protivzdušné obrany tedy ukázalo, že je tyto stroje velmi nesnadné odhalit (zřejmě je také jejich odhalení radarovým systémem velmi obtížně pokud letí velmi nízko nad terénem). Polsko tvrdí, že sestřelilo několik dronů, celkem jich mělo do polského vzdušného prostoru proniknout údajně 19 dronů.
Polsko v noci na středu sestřelilo ruské drony nad svým územím. Podle premiéra Donalda Tuska se podařilo zlikvidovat asi čtyři z nich. Do vzdušného prostoru jich proniklo 19. Mluvčí ministerstva vnitra Karolina Galecká zmínila, že bylo nalezeny trosky 12 dronů a části jedné rakety.
Ruská „průzkumná“ akce tedy ukázala novou tvář současných konfliktů ve světě. Vždyť i de facto nejlepší protivzdušná obrana na světě státu Izrael nebyla schopna zachytit všechny drony a rakety z Íránu, a to hovoříme o velkých stovkách kilometrů vzdálenosti mezi Izraelem a Íránem. Válka pomocí dronů nastavila zcela jiná pravidla bojů a vlastně žádné místo není stoprocentně bezpečné. Rusko tak ví, že i polská armáda může být „překvapena“, pokud s dronovým útokem fakticky nepočítá. A to je další memento mori současné evropské situace.
Jan Bartoň
