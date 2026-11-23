Dánsko proti „výměně obyvatelstva“
Dánská premiérka Mette Frederiksenová v debatním podcastu Borgerlig Tabloid otevřela téma, o kterém se v evropské politice dlouhodobě vedou ostré spory. Zároveň také ve stejném rozhovoru odmítla představu multikulturní společnosti, v níž jsou všechny kultury stavěny na stejnou úroveň, a zároveň prohlásila, že není zastánkyní „velké výměny obyvatelstva“. Etnické Dány přitom označila za „původní kmen“.
„Nejsem zastánkyní multikulturní společnosti, kde se kultury staví na stejnou úroveň. Jsem Evropanka, Dánka a obyvatelka Aalborgu. A nejsem ani zastánkyní velké výměny obyvatelstva. Věřím, že musí existovat silná většinová kultura,“ řekla moderátorovi Joachimovi B. Olsenovi. Na otázku, co znamená, že chce Dánsko, které zůstane dánské, odpověděla, že v zemi musí existovat jasně definovaná většinová kultura. „Jsme dánská společnost a jsme původní kmen, který je etnicky dánský. To se samozřejmě mění, když sem přicházejí lidé. Ale musí to být tak, aby i v budoucnu existovalo Dánsko se silnou většinovou kulturou,“ prohlásila.
Kriticky se vyjádřila také k přistěhovalectví ze zemí Blízkého východu a severní Afriky, Pákistánu a Turecka. Podle ní přišlo do Dánska příliš mnoho lidí, kteří odmítají rovnost žen a mužů, mají negativní vztah k homosexuálům a věří, že islám má stát nad zákony země. „Tato dominantní kultura je nebezpečná. Říkám to jako sociální demokratka, jako žena, jako Dánka, ale také jako premiérka země, se kterou je taková kultura neslučitelná,“ uvedla. Zároveň zdůraznila, že mezi přistěhovalci jsou i lidé, kteří se úspěšně začlenili a dánské společnosti pozitivně přispívají.
Dánský deník Politiken v roce 2025 zveřejnil projekci, podle níž by přistěhovalci a jejich potomci mohli tvořit většinu obyvatel Dánska již v roce 2096. Komentátorka Eva Selsingová označila premiérčina slova za významný zlom a za nepřímé uznání demografických změn, na které podle ní pravice dlouhodobě upozorňuje. Rozhovor se uskutečnil v době, kdy Frederiksenová představovala další zpřísnění dánské migrační politiky. Vláda plánuje zřídit centrum ve Rwandě, kam by měli být přesouváni odmítnutí žadatelé o azyl. Premiérka tak dala jasně najevo, že zachování dánské národní identity a silné většinové kultury považuje za jednu z priorit své politiky.
Tolik k politice dánské premiérky. Napadají mne v této záležitosti mnohá stanoviska „progresivních“ evropských politiků, kteří si na přistěhovalectví do EU udělali slušný „byznys“. Například španělský premiér Pedro Sánchez čelil během přívalu imigrantů z Maroka do Ceuty řadě demonstrací a jeho rivalové mu vytýkají, že hledá hlasy mezi imigranty pro svou imigrační politiku. On sám označuje svou levicovou vládu za „koaliční progresivní“. Vzhledem ke ztrátě většiny v parlamentu vyhlásil předčasné volby na neděli 29.listopadu. Prohlásil mimo jiné i to, zda se jeho „koaličnímu progresivnímu kabinetu“ podaří obhájit mandát, nebo se vlády ujme „krajní pravice“. Španělská opozice totiž vytýkala vládě, že nepodniká dostatečné kroky pro ochranu hranic před ilegální imigrací a „progresivní“ premiér jí tak označuje za „krajní pravici“. Jak známo, jiná bývalá „krajní pravičačka“ Giorgia Meloniová – premiérka Itálie – prosadila omezení pro Španělsko– regulaci – v rámci tak zvaného Schengenu. Italská premiérka Giorgia Meloniová spolu s několika dalšími unijními politiky, včetně českého premiéra Andreje Babiše, vyzvala minulý týden v pátek k tomu, aby byl pro Španělsko uzavřen schengenský prostor umožňující volný pohyb osob.
Krize evropské imigrační politiky je dlouhodobého rázu. Výrazně se zhoršila při uprchlické vlně z oblasti Blízkého východu v roce 2015. V srpnu 2015 v souvislosti s velkými počty imigrantů prohlásila Merkelová, že Německo tuto uprchlickou vlnu zvládne (“Wir schaffen das“). Krátce nato Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF) na Twitteru oznámil, že nebude vracet zpět osoby syrského původu, které budou žádat o azyl, i když přišly z jiné bezpečné země.Již v druhé polovině září toto rozhodnutí kancléřky důrazně kritizoval bavorský premiér a předseda „sesterské“ strany CSU Horst Seehofer, když řekl mimo jiné, že podle něj svými výroky v podstatě vyzvala běžence, aby se z Maďarska přesunuli do Německa. Podle Seehofera „Německo tak zastavilo platnost (evropských azylových) pravidel“.
A byla to zřejmě rostoucí míra zločinnosti v sousedním Německu, způsobená imigranty, která přiměla dánskou premiérku k současné imigrační politice Dánska. Bohužel, EU je v otázce ilegální imigrace nedůsledná. Z hlediska dopadů imigrace na situaci v jednotlivých státech EU, existují ohromné rozdíly. Naprostá většina imigrantů se doposud snažila dostat se do Německa, případně Francie, protože tam byla vytvořena taková sociální opatření, že to pro imigranty byla jasná cílová země. Vzhledem k tomu, že uvnitř Schengenu se pohyb obyvatel v zásadě nekontroluje (což ale například Německo na hranicích s Českem již dlouhodobě nedodržuje právě s odkazem na údajný boj proti ilegální migraci) , týká se tato problematika fakticky celé EU. Není zřejmě náhodné, že největší protivládní protesty dnes probíhají právě ve Francii a Německu. Politickou podporu tu získávají strany, které se běžně označují jako „krajně pravicové“ – Národní sdružení ve Francii a Alternativa pro Německo v Německu. Pokud by to, co říká dánská premiérka, zaznělo z úst „krajně pravicových“ politiků Německa či Francie, ihned by to bylo vydáváno za důkaz jejich „extremistické“ politiky a připodobňované německé fašistické politice z éry Adolfa Hitlera.
Závěr je tedy jednoznačný – je nezbytné změnit imigrační politiku EU od „progresivní“ politiky k realismu. Pokud politika „otevřených dveří“ ukazuje, že ničí základy společnosti, vede k útokům imigrantů na „původní“ obyvatelstvo, není jiné cesty než dveře zavřít. K tomu je navíc zapotřebí i pochopení toho, že nálepkování takovéto politiky jako „krajně pravicové“ či dokonce fašistické, je naprostý nesmysl těch, co stále tlučou na buben „progresivismu“- „multikulturalismu“, práva „menšin“ apod. U legální migrace pak bude nutné opět jediné – akceptovat to, že pokud chci někde žít, musím pravidla dané společnosti akceptovat. V demokracii má každý právo se vyjádřit nejen ve volbách ale každý den. Nesmí to však být formou fyzických útoků, napadáním a terorizováním okolí.
Jan Bartoň
EU se dohodla na zástupcích v jednání o Ukrajině
Po dlouhých měsících diskusí o tom, zda má EU jednat s Ruskem o ukončení války na Ukrajině, padlo rozhodnutí. Zastupovat EU a Evropu obecně mají Německo, Francie, Itálie, Polsko, Velká Británie a představitelé EU.
Jan Bartoň
ODS může zachránit jenom změna lídra a její politiky
ODS je v současné etapě ve stadiu určité „klinické“ smrti. Stále sice existuje, vydává stanoviska, ale její podpora setrvale klesá. Co s tím?
Jan Bartoň
STAN dohání ANO – tvrdí KANTAR – a Nečas jako „komentátor“?
V polední debatě na ČT1 a ČT24 jsem se tentokrát zaměřil na diskusi pozvaných komentátorů a nestačil se opět divit. Jako komentátor se tam objevil Petr Nečas.
Jan Bartoň
Porážky Trumpa a Netanjahua ve volbách mají společnou příčinu- válku s Íránem
Shodou okolností se letos konaly volby v Izraeli i v USA v podobném termínu. Premiér Benjamin Netanjahu i prezident Donald Trump v nich prohráli.
Jan Bartoň
Byla stávka v ČRo a ČT (ne)legální?
Trikolora – součást vládní koalice – vydala prohlášení, ve kterém se distancuje od stávky v ČRo a ČT, protože jde podle ní o stávku ilegální. Podívejme se proto na celou problematiku podrobněji.
|Další články autora
Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Netflix ovládl Prahu kvůli Danovi Brownovi. Podívejte se, kde vznikal nový seriál
Praha se proměnila v kulisy nového osmidílného seriálu Netflixu podle bestselleru Dana Browna...
Portlík, Scheinherr, Klecanda i Udženija. Lídr STAN představil složení rady v Praze
Hnutí STAN, koalice SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09) a Praha sobě na tiskové konferenci oficiálně...
Bro, kámo, reálně jakoby. Česko zaplavili brokolíci, poznáte je po vlasech i slovníku
Kudrnatá hříva jako růžička brokolice, prošívaná bunda, tenisky a slovník plný výrazů jako „bro“,...
Uhodnete věk českých celebrit?
Kolik je let našim nejznámějším tvářím z televizních obrazovek, pódií a filmového plátna? Čas letí...
V Brně testují silnici z odpadové škváry. Postavila si ji spalovna na pozemku areálu
Škvára, která vzniká po likvidaci odpadu ve spalovně, může v budoucnu najít využití ve...
Kožešinový límec byl snem žen. Zámek vystavuje módu minulého století
Klobouky, šperky, kožešiny nebo třeba kabelky nesloužily kdysi „pouze“ pro parádu. Prozrazovaly...
Čerstvě vyprané prádlo může dráždit pokožku. Na co si dát při praní pozor?
V Karlovarském kraji místy sněží, silnice mohou klouzat
V Karlovarském kraji dnes nad ránem začalo v některých oblastech sněžit, místy i intenzivně....
- Počet článků 2962
- Celková karma 20,98
- Průměrná čtenost 1951x