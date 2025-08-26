Češi věří tomu, že lidstvo mění klima
Je to zpráva, která jen dokumentuje současný stav problému Západu. Zdá se totiž, že lidé v Česku a ve značné míře i v celé EU věří něčemu, co není vědecky podloženo. Každý druhý den sice slyšíme, že změna klimatu způsobená lidstvem je „vědecky podložena“, ale problém je v tom, že toto „podložení“ je nesmírně povrchní a de facto nevědecké.
CVVM provedlo další ze svých průzkumů názorů české veřejnosti, které se týkají změny klimatu. Výsledků je přehršle, nicméně to zásadní stačí říct několika větami. Češi většinově připouštějí, že lidská aktivita ovlivňuje klima na Zemi. Vědecké zdůvodnění je založeno na zvýšení obsahu kysličníku uhličitého v atmosféře z hodnot řádově 250 ppm v tak zvané předindustriální době na současných více jak 400 ppm (ppm – počet molekul kysličníku uhličitého na jeden milion částic vzduchu). Tvrdí se, že kysličník uhličitý absorbuje teplo a v důsledku tohoto efektu (zvýšení koncentrace tohoto plynu v atmosféře na dvojnásobek) se průměrná teplota na Zemi zvyšuje – dnes asi o 1,5 K oproti oné „předindustriální éry“.
Ve svých komentářích, například Kysličník uhličitý a jeho vlastnosti v atmosféře Země – Blog iDNES.cz, jsem se tomuto efektu věnoval s tím, že – cituji závěr komentáře – Vliv kysličníku uhličitého jako skleníkové plynu tak lze ocenit hodnotou 1 % ze všech skleníkových plynů atmosféry. Není tedy příčinou změny klimatu. Upozorňuji totiž na efekt, kterému se říká „albedo“ – odrazivost atmosféry. Pokud se albedo zemské atmosféry sníží, proniká více slunečního záření k povrchu Země, a tudíž to je příčinou zvýšení průměrné teploty na Zemi. Albedo atmosféry a absorpce tepla jsou dva zcela odlišné jevy, jejichž „smísením“ lze ty, kteří se v termodynamice – části fyziky která se věnuje teplu a přenosu tepla – příliš nevyznají, docela dobře „vodit za nos“.
Jaký máme na změnu klimatu postoj? Podle CVVM například takovýto:
Uvedu obrázek ze zprávy CVVM
Dvě třetiny české populace se domnívá, že lidská činnost přispívá ke změnám klimatu velmi nebo zásadně, malý vliv pak připouští 32% populace. Suma sumárum – téměř celá populace v ČR připouští, že se lidská aktivita na změně klimatu podílí, a to od málo až po zásadně, přibližně třetina málo, třetina velmi a třetina zásadně. Pouze 2% populace tvrdí, že lidská aktivita na změnu klimatu nemá vliv.
Patřím tedy do oné naprosté menšiny, když tvrdím, že lidstvo klima neovlivňuje a zásadní vliv má stále a pouze jenom Slunce a albedo atmosféry. Albedo atmosféry je do značné míry dáno množstvím oblačnosti a pevných částic v atmosféře. Pokud například vybuchne sopka a vychrlí ohromné množství pevných částic (Krakatoa v roce 1883). Koncentrace kyseliny sírové v ovzduší značně vzrostla, a kromě kyselých dešťů zvýšila též albedo Země (odrazivost slunečního záření zpět do vesmíru). Průměrná roční teplota světa se následkem toho údajně snížila asi o 1,2 °C. Uvádí se, že se teploty navrátily k normálu přibližně okolo roku 1888.
Tehdy ještě neexistovaly satelity a měření nebylo zdaleka na úrovni současnosti. Nicméně pět let to trvalo, než se teploty vrátily „k normálu“.
Závěr
Z hlediska toho, čím současná civilizace na tak zvaném Západě žije, je zřejmé, že na klimatické změny jsme si vytvořily zcela jasnou představu – můžeme za to my sami. Téměř každý z nás připouští, že na změně klimatu a lidské činnosti něco je. Navíc, Západ, resp. část Západu – EU, Japonsko, Austrálie a Kanada – se rozhodla proti změně klimatu „bojovat“. I proto jsou náklady na energie v této části světa vyšší než jinde. Tvrdíme, že spalování uhlí škodí klimatu a je potřeba od něho ustoupit. Výsledkem je Green Deal a do značné míry i ztráta konkurenceschopnosti. To, co dnes předvádí Donald Trump, který USA směřuje podle klimatických alarmistů ke „zkáze“, však není zřejmě projevem znalosti termodynamiky, ale toho, čemu se říká „selský rozum“. Však do této Trumpovy politiky házejí vidle američtí zastánci vlivu spalování uhlí a straší dalekosáhlými důsledky. Lidstvo se tedy alespoň na Západě nachází ve stavu, kdy věří něčemu, co nelze fyzikálními zákony nijak potvrdit a naočkovalo zejména mladé generaci strach z budoucnosti, místo aby se přemýšlelo, jak se změně klimatu přizpůsobit. Takto se lidé museli změnám klimatu postavit v minulosti a budou se muset tomuto jevu postavit i v budoucnosti.
Jan Bartoň
