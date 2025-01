Čas psychopatů i neschopáků

Tomáš Vodvářka sepsal podnětný komentář pod názvem „Čas psychopatů“. K tomu lze dodat jen to, že chybí ta druhá půlka reality.

Psychopaty byli údajně Přemysl Otakar II. nebo Jan Žižka. Donald Trump, Vladimir Putin, Robert Fico a Andrej Babiš jsou psychopaté, kteří se drží nebo derou k moci dnes. O tom píše Tomáš Vodvářka ve svém komentáři zde. Připsal bych tam ještě pár jmen – co takhle Si Ťin – pching, Recep Tayyip Erdogan, Viktor Orbán, Nicolas Maduro, Mohammed Bin Salman atd. Nicméně, podívejme se ale na „obrácenou“ stranu mince a připomeňme si ty, kteří jsou údajně na naší straně „liberální“ demokracie. I když, demokracie v zásadě není ani socialistická ani liberální a musí fungovat bez přívlastků.

António Guterres – generální tajemník OSN je politikem, se kterým má „liberální“ demokracie problém. Když horuje pro radikální zásahy do ekonomiky v zájmu záchrany klimatu, progresivisté tleskají. Když ale hovoří o konfliktech na Ukrajině nebo Blízkém východě, a dokonce si podá ruku s psychopatem Vladimirem Putinem, je oheň na střeše.

Ursula von der Leyenová – předsedkyně Evropské komise, je uchráněna jakékoliv zásadní kritiky ze strany progresivních „proevropských sil“. Sice je potřeba zrušit Green Deal, což už připouštějí i jinak progresivní vlády jako je ta česká, ale jinak jede všechno podle plánu. EU bude klima zachraňovat do posledního eura.

Emmanuel Macron – zásadní progresivní politik, kterému se jeho domácí politika doslova hroutí pod rukama a podle posledních průzkumů by jen sotva obhájil post prezidenta. Navíc, na rozdíl od Německa, které zmíním dále, se mu nedaří vykreslovat „krajní pravici“ jako nástupní stranu fašistů a velký problém, možná ještě větší, má s krajní levicí, která dokonce vyhrála poslední parlamentní volby.

Německo – německá ekonomika stagnuje. Podle posledních vládních prognóz letos v Německu povládne stagnace, protože údajný růst o 0,3 % nic jiného není. Za několik týdnů budou v Německu volby a do hledáčku „progresivních“ sil se v Německu dostal i horký favorit na kancléřské křeslo Friedrich Merz. To, když prohlásil, že zavede trvalé kontroly na německých hranicích po nedávném útoku nožem „vyšinutého“ (není to náhodou také psychopat???) Afghánce. A dodal, že se „posledních deset let“ ubírá německá azylová politika „špatným směrem“.

Českou politiku si nechám na konec. Psychopat Babiš má v současné době přibližně podporu třetiny voličů a má tuto podporu stabilní. Pokud bychom předpokládali, že Babiše jako psychopata volí opět jenom psychopaté, budeme v podobné situaci jako Německo – 20 % pro psychopatickou AfD, Francie – 60 % pro psychopatickou krajní levici a pravici a Velká Británie – přes 20 % pro bourače EU a psychopata Nigela Farage.

Premiér Petr Fiala chce v zářijových volbách 30 % pro SPOLU a toto zopakoval i ministr financí Zbyněk Stanjura v Rozstřelu pro MfD. Premiér Petr Fiala hovoří o tom, že koalice SPOLU získá přes třicet procent hlasů ve volbách. Váš tip?

Já nemám tip, já mám cíl. A tím cílem je 30 procent.

Pokud by se měl tento cíl naplnit, musela by současná podpora SPOLU, která se pohybuje na 18 %, stoupnout o 12procentních bodů za 8 měsíců. Jednoduše při lineárním růstu to znamená 1,5 % za měsíc. V únoru by tak měla podpora SPOLU atakovat 20 %, v březnu 22 % atd. Vím, Fiala průzkumům nevěří a rozhodují volby. Nicméně průzkumy budou dále zveřejňovány a uvidíme.

Výše uvedené hodnotím proto tak, že proti „psychopatům“ popisovaných Vodvářkou stojí politici, kteří mají „problém“. Mají nízkou podporu veřejnosti a nedokáží veřejnost přesvědčit o tom, že jejich cíle jsou realistické. Takové politiky označuji za „neschopáky“. A netroufám si vůbec hodnotit, zda jich je víc nebo míň než psychopatů. Ono to dle mého soudu vyjde nastejno.

Poznámka: Nedělám si nárok na psychiatrickou diagnózu našich ani světových politiků. Na to jsou jiní kabrňáci bez lékařského titulu i s ním. Jen konstatuji argumenty druhých.