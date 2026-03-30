Byl Svěrák symbol komunistického režimu??
„Když vidím, jak Milion chvilek bral za hlavní eso své akce na Letenské pláni Zdeňka Svěráka, musím dnešním lidem říkat, že pro někoho mého typu byl v posledních dvou desetiletích před rokem 1989 tento člověk symbolem komunistického režimu. Byl tím, kdo z bývalého režimu nejvíc profitoval a nejvíc ho de facto reprezentoval,“ řekl Klaus v rozhovoru pro Parlamentní listy.
„Ano, někteří řeknou, že je to vtípek, protože režim nejvíc reprezentoval Husák a další, jenže ti byli mimo náš obzor. Věděli jsme, že na Husáka nemůžeme dosáhnout a zítra ho svrhnout. Pro nás byl symbolem a nepřítelem člověk, který se velmi výrazně promenoval v kultuře,“ dodal.
A copak vyvolalo Klausovo pohoršení? Svěrák totiž na Letenské pláni prohlásil, že „Zestátnit rozhlas a televizi není legrace, ale drzost,“. Pomiňme, že více jak třetina států EU financuje veřejnoprávní televizi ze státního rozpočtu a veřejnoprávnost není primárně závislá na způsobu financování, ale na způsobu řízení, a chtě nechtě ale musím s Klausem nesouhlasit v tom, že Svěrák byl „symbol“ bolševismu.
Nejprve ale Svěrákův „úlet“ co se financování médií ze státního rozpočtu týče. Následuje tabulka zemí, kde funguje financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu:
|Země
|Typ financování
|Poznámka
|Slovensko
|státní rozpočet
|od 2023 pevně dané % HDP
|Francie
|státní rozpočet / daň
|zrušení poplatků v posledních letech
|Švédsko
|speciální daň (státní)
|navázáno na daň z příjmu
|Norsko
|daňový model
|místo poplatků
|Dánsko
|daňový model
|plně přes státní systém
|Finsko
|mediální daň
|vybírá stát (de facto rozpočet)
|Nizozemsko
|státní rozpočet
|dlouhodobě bez poplatků
|Belgie
|státní rozpočet
|regionální model
|Island
|daň / státní rozpočet
|kombinovaný model
|Rumunsko
|státní rozpočet
|po zrušení poplatků
|Maďarsko
|státní rozpočet
|silná role státu
|Malta
|státní rozpočet
|menší mediální trh
Data sestavila CHATGPT s dodatkem, že se v poslední době aplikuje zejména přechod financování na státní rozpočet nebo mix s přispěním reklamních služeb. Zestátnění médií není tedy žádná drzost, jak tvrdí Svěrák, ale praxe nejméně 12 států EU, z toho Skandinávie, Holandsko, Belgie a Island nejsou bořitelé veřejnoprávnosti. Svěrák se profiluje jako příznivec Milionu chvilek dlouhodobě a je to jeho problém. Můj problém je však v tom označit Svěráka šmahem za jakéhosi „prominenta“ socialismu jenom kvůli tomu, že má politické názory, se kterými nesouhlasím. Zejména mladá generace do 40 let věku totiž reálný socialismus nezažila nebo jen krátce v mateřských školách a první třídě, a komunismus pro ně představuje více méně něco „nepochopitelného“. A právě zejména mladým lidem je potřeba i v této věci stále „otevírat“ oči.
Být v „šoubyznysu“ za bolševika bylo „o hubu“. Buďto si člověk dohlížecí komise znepřátelil a přišel zákaz vystupování (což bylo časté v „normalizaci“ po sovětské okupaci v roce 1968). Někdo vydržel zákaz celou dobu (Marta Kubišová), někdo si nechtěl „bolševika“ zcela znepřátelit, a tak mu občas něco „odsouhlasil“. To byl jistě i případ „Anticharty“, tj. stanoviska, které podepsali umělci na podporu politiky ÚV KSČ v oblasti kultury. Podepsali a měli nějakou dobu „pokoj“.
Pokud Svěrák „Antichartu“ podepsal, aby měl „klid na práci“, naprosto ho chápu. Cimrmani za to rozhodně stáli a zažili jsme s nimi nejednu povedenou kritiku režimu zastřenou do doby mocnářství. Nicméně, tvrdit, že Svěrák byl „reprezentantem komunistického režimu a profitoval z něho“ je zcela pokleslá kritika Zdeňka Svěráka. S trochou nadsázky lze totiž o době „sociku“ tvrdit, že z něj profitovali všichni, co tehdy byli na světě a drželi se stranou kritiky bolševika. Jak to dopadlo s aktivními kritiky režimu (Charta 77) ostatně víme a první polistopadový prezident Československa a poté České republiky Václav Havel byl právě představitelem „opozice“, která de facto neexistovala, protože všichni jsme věděli, že podepsat Chartu je „průser“, který může skončit emigrací. A Svěrákovi „zkušenosti“ s režimem jsou například na Svěráka se Smoljakem StB (nez)lákala ke spolupráci - iDNES.cz.
Závěr: Zdeněk Svěrák rozhodně nebyl žádným „symbolem komunistického režimu“ a pokud to Václav Klaus tvrdí s vážnou tváří a nezačervená se, je to hlavně problém Václava Klause.
Jan Bartoň
Výdaje na obranu – politika a zase politika
Horké téma výdajů na obranu se opět dostalo do fáze „přesvědčování přesvědčených“ a ignorování skutečnosti. Česká republika dosáhla výdajů 2% HDP díky započtení „obranných výdajů“ jiných ministerstev.
Jan Bartoň
Válka s Íránem – je chybné kritizovat Trumpa a Netanjahua?
Válka proti Íránu a Hizballáhu má u nás zatím jen cenový šok u benzinových pump. Je však skutečně vše tak jasně černobílé v této válce, která stojí nejen miliardy dolarů, ale opět v ní umírají lidé?
Jan Bartoň
Další poplašná zpráva: Rotace Země „zpomalila“
Pod titulkem „Rotace Země za posledních 20 let výrazně zpomalila, tvrdí studie. Dopady mohou být nepříjemné“ se CNN opět zařadila mezi průkopníky poplašných zpráv o vlivu lidské civilizace na Zemi.
Jan Bartoň
Rozpočet 2026: Dva rozpočty – několik otázek
Zabrousil jsem na stránky Ministerstva financí a nalezl jsem návrh rozpočtu připravený vládou Petra Fialy a návrh rozpočtu schválený poslaneckou sněmovnou vládě Andreje Babiše. Je to poněkud matoucí čtení.
Jan Bartoň
Lipavský: 3. světová válka už začala
Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský se v pořadu Partie na CNN Prima News vyjádřil tak, že se „nebojí říct, že třetí světová válka už začala“. Opakuje tak tvrzení Volodymyra Zelenského, který to řekl před pár týdny také.
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?
Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Trade News: Nepropásněme ideální dobu na podnikání v Indii!
Zlínský podchod bude vlídnější a barevnější. Do návrhů se zapojí studenti
Podchod u náměstí Práce ve Zlíně bude pestřejší a vlídnější. Město plánuje už delší dobu jeho...
Automobilové klenoty 2026
Ve vyšších polohách Beskyd je kvůli zbytkům sněhu stále nutná zvýšená opatrnost
Ve vyšších polohách Beskyd na Frýdecko-Místecku stále silničáři doporučují řidičům větší opatrnost....
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
