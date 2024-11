Bude Harrisová prezidentkou!?

V USA se už vyslovil jeden bývalý exporadce k tomu, aby Joe Biden rezignoval a Kamala Harrisová se stala první americkou prezidentkou. Když nevyhrála volby, dostala by to jako „odměnu“.

Dosluhující americký prezident Joe Biden by měl odstoupit a umožnit tak své viceprezidentce a neúspěšné prezidentské kandidátce Kamale Harrisové stát se první ženou v čele Bílého domu. V debatě zpravodajské televize CNN to prohlásil někdejší ředitel komunikace viceprezidentky Jamal Simmons. Svůj návrh následně zopakoval na síti X.

„Joe Biden je úžasným prezidentem, splnil mnoho slibů, které učinil. Zbývá ještě jeden slib, který může splnit, a to být přechodnou postavou,“ řekl Simmons. Poukázal přitom na Bidenovo prohlášení před prezidentskými volbami před čtyřmi lety, kdy řekl, že svou roli vnímá jako dočasnou a že chce sehrát roli mostu pro nové generace vůdců Demokratické strany. „Mohl by v příštích 30 dnech rezignovat na úřad prezidenta, a učinit tak z Kamaly Harrisové prezidentku Spojených států,“ dodal Simmons.

Tento „báječný nápad“ je jen dalším dokladem naprosto katastrofální situace v americké společnosti po vítězství Donalda Trumpa. Harrisová, která nezískala podporu své partaje v primárkách a kandidovala za nemožného Joea Bidena a totálně vše prohrála, se tak stane 47. prezidentkou a toto číslo tak „vezme“ Donaldu Trumpovi, který se už 47. prezidentem prohlásil. No řekněte, není to báječné. 😂 😂

Tak se přepisují „dějiny“ podle osob sloužících Bidenově administrativě.

Média stranící demokratům, jako CNN News , o tom referují a u nás je to zpráva, která hlavním mediálním webům takřka nestojí za pozornost. Tato média se nyní sice také vrhla na přepisování dějin, ale pouze ve vztahu k nově zvolenému prezidentovi. Zmizely úplně názory, které o Trumpovi hovořily negativně. Sem tam se sice ještě objeví „reminiscence“ tohoto postupu, ale obecně se vše vyvíjí dobrým směrem a Trump nás jako prezident ještě „překvapí“. To jistě.

Do pozice ministra zahraničí své administrativy se podle amerických médií chystá Trump jmenovat Marca Rubia. Floridský senátor letos prohlásil, že podporuje ukončení ruské agrese na Ukrajině, i kdyby to mělo být za cenu ukrajinských územních ústupků. Je údajně velkým „jestřábem“ k politice Číny a Íránu.

A ještě je podle mého názoru nutné zmínit další velmi závažný krok, který údajně chystají USA pod Trumpovým vedením. USA se opět chtějí vyvázat z tak zvané Pařížské dohody o klimatu. Právě v těchto dnech probíhá v Baku další jednání COP 29. této světové organizace lobující za odchod od spalování fosilních paliv, protože se tím mění klima na Zemi. Tato klimatická teorie má absolutní přednost před ostatními světovými problémy, kterými se OSN zabývá. Mimo jiné se lze dočíst, že státy, které jsou plně závislé na spotřebě fosilních paliv nechtějí jednat o snižování jejich spotřeby, ale o tom, kdo je v takovém případě bude financovat. Jedním z hlavních témat konference je podle agentury AFP zvýšení cílové částky 100 miliard dolarů (více než 2,5 bilionu korun) ročně na financování rozvojových zemí, aby zvládly dopady klimatických změn a odklonily své ekonomiky od fosilních paliv. Rozvojové země žádají biliony dolarů a chtějí, aby peníze byly poskytovány převážně formou grantů, nikoli půjček, píše AFP.

Filosofie států, které chtějí místo půjček dotace je jednoduchá. Západ si na fosilních palivech vybudoval svou převahu a nyní by za to měl platit.

V této chvíli je vlastně úplně jedno, zda klima na Zemi mění člověk či ne de facto. Jde o to, že se tato teorie stala podobnou mantrou světa jako teorie komunismu (samozřejmě také vědecká) ve státech někdejšího komunistického bloku. A není vyloučeno, že se nakonec ty státy, které se nebudou chtít na této politice podílet, stanou nepřáteli lidstva. Pokud by USA skutečně od Pařížské dohody odstoupily, byly by opět hlavním viníkem klimatických změn na Zemi. Tak je to narýsované. Ostatně, António Guterres, generální tajemník OSN, OSN zcela jistě reprezentuje nejvíce právě v této záležitosti.

Prezidentství Harrisové je tak ve srovnání se změnou klimatu brnkačka, že ano.