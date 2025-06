Blažkův dar se mění ve frašku

Petr Fiala tvrdí, že se náš stát mohl stát obětí praní špinavých peněz a že je to potřeba vyšetřit. A tak se vkrádá jednoduchá otázka: Kdo našemu státu vlastně vládne?

„Stát mohl být zneužit k legalizaci výnosů z trestné činnosti, to je třeba vyšetřit,“ řekl k bitcoinové kauze, která zatím vedla k pádu ministra spravedlnosti Pavla Blažka, premiér a předseda ODS Petr Fiala. „Český stát mohl být zneužit,“ prohlásil Fiala. Novou ministryní spravedlnosti bude místopředsedkyně ODS Eva Decroix. Prezident Petr Pavel ji jmenuje 10. června.

Toto je v zásadě poslední „zásadní prohlášení“ ke kauze přijetí daru od drogového dealera.

A Pavel Blažek svou roli v případu zhodnotil takto: Bitcoinová aféra může pro odcházejícího ministra spravedlnosti Pavla Blažka podle jeho slov znamenat konec v politice. Řekl to v podcastu Dimun na serveru Info.cz. Sám Blažek tvrdí, že jeho jedinou motivací bylo získat peníze pro svůj resort. Ministerstvo podle něj usoudilo, že darované bitcoiny nepocházejí z trestné činnosti.

Ostatně, velmi podrobně se Blažkovu daru věnuje iDnes.cz

Na samém začátku kauzy (28.5.2025) tvrdil Blažek toto: Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na čtvrteční tiskové konferenci promluvil o bitcoinech, které měl resort získat od odsouzeného Tomáše Jiřikovského. Ministerstvo je pak prodalo za téměř miliardu. Blažek prohlásil, že nemá důvod se domnívat, že kryptoměna pochází z trestné činnosti. Premiér Fiala sdělil, že peníze pomohou občanům.

Nemá cenu vypichovat další detaily z tisku, které ukazují na to, jak si páni ministři protiřečí a že to, co platilo ve čtvrtek neplatí v pondělí apod. Spíše jde o to jak celá tato aféra ovlivní nadcházející volby. Ještě před dvěma dny jsem psal, že zřejmě s preferencemi příliš nehne. Poté, co Fiala tvrdí to, co tvrdí (stát se stal obětí praní špinavých peněz) a bude údajně jednat bezpečnostní rada státu, se domnívám, že i otrlému pozorovateli naší politické scény musela spadnout brada.

Z celého bloku informací o kauze stojí zato vypíchnout to, jak spolu podle médií komunikovali Fiala a Blažek. Jak Fiala tvrdí, Blažek mu to řekl „mezi řečí“ a nebylo to „oficiální“! Tak spolu hovoří premiér a ministr spravedlnosti o částce jedné miliardy korun, která „pomůže občanům“! Z toho vyplývá skutečně jedno jediné – Blažek byl „mezi řečí“ ujištěn, že je to ok a bude za to pochválen. Z mého posledního komentáře k této kauze tak platí ta, dle mého soudu zcela nejhorší varianta. Pánové Blažek a Fiala dar od drogového dealera považovali za „dobrý skutek“ člověka, který se „napravuje“ a Blažek se těšil na velkou pochvalu za vynikající práci.

Jestliže Fiala chce svolat bezpečnostní radu státu k této kauze a žádá policii, aby šetřila, je to naprostá fraška celého případu. Stačilo, aby si pánové Blažek a Fiala dali dvě a dvě dohromady, miliardu od drogového dealera samozřejmě ihned odmítly, a ještě měli požádat policii, aby znovu prošetřila finanční záležitosti kolem onoho drogového dealera.

Byl to tedy Pavel Blažek, ministr spravedlnosti, který je hlavním hrdinou akce, o které nyní Fiala hovoří jako o pokusu o praní špinavých peněz. Je to svým způsobem k smíchu i k pláči zároveň.

Křik opozice a vyvolání hlasování o nedůvěře jsou jen logické kroky. Snaha vládních stran všechno svalit na Blažka je rovněž z tohoto „logického“ soudku.

Proto si dovolím na závěr tvrzení mírně korigující můj předchozí závěr. Celá tato fraška bude mít přeci jenom větší dopad na volební výsledek kandidujících stran a hnutí. Pro mne, jako více než třicetiletého voliče pravice, je vystupování hlavních aktérů této kauzy ohromným zklamáním. Mám a měl jsem k vládní politice řadu výhrad , nicméně to, že se pánové vážně zabývali tím, kolik peněz jim „dar“ drogového dealera přinese do rozpočtu, je neuvěřitelná minela. Drogovým dealerům se finance konfiskují a dary od nich se nepřijímají. Tečka. Během několika desítek hodin se reálie změnily a od pomoci občanům jsme se dostali k jednání bezpečnostní rady státu. To nevymyslíš!