Blažkova aféra vládě rozhodně nepomůže

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek přijal dar, který jeho ministerstvu doručil dobrodinec, respektive obchodník s drogami na internetu.

Velmi trefný komentář napsal Petr Kamberský pod názvem Je čas stát na správné straně: straně zlodějů a obchodníků s drogami a narkotiky. Vybírám v zásadě hlavní téma komentáře

Tak jako snad nikdo v národě nevěří, že by vyučený zámečník Tomáš Jiřikovský vydělal tři miliardy legálně (ačkoli, ano, nemůžeme právně tvrdit opak), tak je zcela k nevíře představa, že by Pavel Blažek skrze ministerstvo spravedlnosti vypral dotyčnému miliardu v bitcoinech a netušil, co se může semlít.

Kamberský v podstatě tvrdí, že ministr spravedlnosti Pavel Blažek (jak píše „starý pes“ v politice) musel moc dobře vědět, že jeho přijetí daru od překupníka drog musí skončit jeho rezignací. A autor komentáře předkládá logický soubor názorů, který jeho mínění podporuje.

Kdo to je pan Jiříkovský lze zjistit například zde:

Tomáš Jiřikovský se drog, zbraní a padělků rozhodně nebál. Když spustil začátkem roku 2013 skryté internetové tržiště pojmenované Sheep Marketplace, Ovčí tržiště, v nabídce byly hlavním zbožím drogy, vyplývá z archivní verze webu. Afghánský heroin, nabízený prodejcem z Kanady, býval po 264 dolarech za gram. K mání byl methadon, subutex, oxycodone, ale i nechvalně známý fentanyl. Jedno balení za 217,79 dolaru, při větším odběru byla sleva. Jiřikovský nabízel kupujícím i prodávajícím anonymitu. Přístup na jeho trh v tmavém koutě internetu, darknetu, byl jen přes anonymní prohlížeč Tor. Platilo se v obtížně vysledovatelných bitcoinech. Tomáš Jiřikovský jako tvůrce a organizátor Ovčího tržiště si bral procenta z uzavřených obchodů. Podle vyšetřovatelů to mělo být až deset procent, ale jak později u soudu vyšlo najevo, kvůli programátorské chybě, kterou Jiřikovský udělal, dostal nakonec méně než čtyři procenta. „Byl to takový normální e-shop. Dokázal to naprogramovat, ale výborný ajťák to nebyl,“ říká jeden z lidí, kteří se později podíleli na rozkrytí ilegálního trhu.

V článku se čtenář mimo jiné doví o tom, jak to všechno podle policie probíhalo a odkud nakonec onen „dar“ pro ministerstvo přišel: Do peněženky Ministerstva spravedlnosti totiž dar připlul ze zdroje, který je spojovaný s jiným temným tržištěm, než byl Ovčí trh, s tržištěm Nucleus. To náhle zhaslo před devíti lety, shodou okolností krátce poté, kdy Tomáš Jiřikovský skončil ve vazbě. „Na tomto tržišti se tehdy nic nehledalo,“ říká již jednou citovaný člověk, který se kauzou před lety zabýval. „Bylo to jiné tržiště, které s tím případem nemělo nic společného, nebo tehdy nic nenaznačovalo, že tato dvě tržiště měla něco společného,“ uzavírá. Tedy až doteď, až do miliardového daru Ministerstvu spravedlnosti.

Sečteno a podtrženo. Blažek přijetím daru, který měl samozřejmě posloužit všemožným bohulibým věcem, naprosto ignoroval svůj „politický čuch“ a schválil přijetí daru v tak ohromné výši a krásně to „prodal“. Premiér a předseda vlády k tomu na síti X sdělil: Premiér Petr Fiala (ODS) si váží rozhodnutí Pavla Blažka rezignovat na post ministra spravedlnosti. „Jsem přesvědčen, že v případě dražby bitcoinu konal v dobré víře (zvýrazněno autorem), a o to více si jeho odpovědného kroku cením,“ doplnil na síti X.

K tomu mohu jenom dodat, že Blažek nejednal v „dobré víře“, protože jenom naprostý amatér by takto postupoval. A jak Petr Kamberský tvrdí a já s ním naprosto souhlasím, Blažek není žádný politický amatér a ňouma, který by nebyl schopen domyslet dosah svého počínání.

Samozřejmě se strhla politická pranice o to, kdo tvrději odsoudí Blažkovo počínání. I politici z vládních stran dokonce vyhrožovali tím, že pokud by Blažek sám nerezignoval, byl by k tomu „vyzván“. Opozice v poslanecké sněmovně hodlá kvůli daru pro Ministerstvo spravedlnosti vyvolat jednání o vyslovení nedůvěry vládě. A v Událostech 1.6.2025 na ČT se o tom, že „vláda nemá naši podporu“ vyjádřila i pirátka Olga Richterová.

Vláda samozřejmě nepadne a uvolněné funkce se zřejmě ujme Eva Decroix . Nicméně, celá tato Blažkova aféra vládě rozhodně nepomohla. Již jsem zaregistroval zprávy o tom, že SPOLU „dotahuje“ ANO. Podle posledního průzkumu STEM pro CNN Prima News to tak je. Jak ale současně stanice připomíná, průzkum se konal ještě před vypuknutím Blažkova „daru“. Nicméně, velký vliv tato aféra na výsledek SPOLU mít nebude. Bude se argumentovat „rychlou reakcí“ a „čistým stolem“ a nová ministryně je docela sympatická paní. Tak nebo podobně to asi dopadne. Osobně mám ovšem také dojem, že Blažek moc dobře věděl, že přijetí daru v takové výši a za takových okolností politicky nepřežije. Zbývá tedy jenom otázka. Proč to proboha udělal? A možná se odpověď na tuto otázku (po volbách?) dozvíme.

Závěr: Dovolím si na závěr vyslovit onu „nejhorší“ variantu celé této podivné akce. Nelze totiž stoprocentně vyloučit ani to, že se Blažek ve své bohorovnosti domníval, že za toto „využití“ daru bude ještě pochválen a žádné problémy v tom neviděl. To nechávám na posouzení čtenářům.