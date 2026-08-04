Blažek – 6,5 roku v káznici??
Jednoho z nejvlivnějších občanských demokratů, bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), chce poslat žalobkyně na 6,5 roku do vězení za praní špinavých peněz v bitcoinové kauze a dát mu i peněžitý trest několik milionů korun. Stejný trest chce i pro jeho náměstka Radomíra Daňhela a osm let pro advokáta Kárima Titze.
Provozovatele nelegálního tržiště Nucleus Market (drogy, zbraně, porno) Tomáše Jiřikovského, který státu daroval bitcoiny za miliardu, aby se dostal ke svým bitcoinům za mnoho miliard, chce žalobkyně potrestat mnohem vyšším trestem.
Žaloba jako organizátora celé akce uvádí advokáta Kárima Titze. A právě ten je vinen z pokusu legalizovat špinavé peníze v bitcoinové kauze.
Připomeňme si v krátkosti, o co v celé této kauze vlastně šlo. Wikipedie uvádí : Bitcoinová kauza či bitcoinová aféra je mediální označení aféry týkající se daru v hodnotě zhruba jedné miliardy korun v bitcoinech, který v březnu 2025 přijalo ministerstvo spravedlnosti pod vedením ministra Pavla Blažka (ODS) od odsouzeného překupníka drog Tomáše Jiřikovského. Poté, co se kauzou začala zabývat Národní centrála proti organizovanému zločinu a média kvůli podezření, že by mohlo jít o legalizaci výnosů z trestné činnosti, se ministr Blažek 30. května 2025 rozhodl podat demisi a 7. června pozastavil členství v ODS. V kabinetu jej nahradila místopředsedkyně ODS Eva Decroix. V červnu 2025 opozice vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, které Fialova vláda ustála. Podle právního zástupce dvou klientů, kteří od státu bitcoiny Jiřikovského koupili, možná státu při samotném převzetí bitcoinů škoda nevznikla, ale vznikla škoda jeho klientům.
Již na samém počátku této kauzy, a je to skutečně kauza a ne „pseudokauza“ (díky postavení Blažka jako ministra spravedlnosti) jsem se velmi podivoval, čemu dal Blažek zelenou. Velmi podrobný průběh celé kauzy je zde: Bitcoinová aféra: Přehledné shrnutí, co se vlastně stalo - iDNES.cz. V médiích se poté objevily zprávy o tom, že Jiříkovský – dárce – mohl mít přístup k Bitcoinům v částce až 13 miliard korun. Jeho „polepšení“ darem 1 miliardy státu – jak fantazíroval Blažek – je tak na úrovni asi 7 % celkové částky, ke které mohl mít Jiříkovský přístup.
Blažkova reakce na obvinění je také známá:
Exministr spravedlnosti Pavel Blažek se opřel do policie v souvislosti s nově zveřejněnou obžalobou v bitcoinové kauze. „Tvrzení policie, že mezi obžalovanými existovala nějaká dohoda o protiprávním jednání nebylo doloženo. A být ani nemohlo, neboť jde o výmysl a lež,“ uvedl na sociální síti X. Za vinného se nepovažuje. Ke kauze se již vyjádřili také další obžalovaní Kárim Titz a Radomír Daňhel. I oni jsou nespokojeni a postup kritizují. Nemá prý oporu ve vyšetřování.
Pavel Blažek byl vždy považován za „velmi obezřetného“ politika. Tím, že přistoupil na dar miliardy korun od člověka, který si odpykal trest za majetkovou trestnou činnost a souhlasil s přijetím daru, je proto z mého pohledu naprosto nepochopitelné. Řekl bych i „amatérské“. A právě tomu se mi nechce věřit.
A ještě jedno „srovnání“ na závěr. Andrej Babiš je soudně popotahován již velmi drahnou dobu v kauze Čapí hnízdo. Jde tam o částku asi 50 milionů korun z doby, kde se rozbíhaly tak zvané evropské dotace a tehdy mnoho velkých firem vycítilo příležitost přiživit se na dotacích tím, že pokud byla dotace určená pro „malé“ firmy, takové malé firmy se zřizovaly a žádaly o dotace. To, že to na Babiše „prasklo“ je vinou jeho politické angažovanosti. Jinak bychom nevěděli o této kauze zhola nic. To Blažek se miliardového průšvihu dopustil jako ministr spravedlnosti (!!!) a na počátku se chlubil tím, jak to dobře zařídil a premiér Petr Fiala si od daru sliboval kdeco, aby 3.6.2026 otočil a sdělil: Fiala uvedl, že Blažek možná jednal do určité míry naivně. „Nezhodnotil dobře politicko-etický aspekt té věci,“ řekl dnes předseda vlády novinářům.
Ten Fialův „politicko-etický aspekt“ je dnes takový, že Blažkovi hrozí 6,5 roku. Asi se z toho podobně jako Babiš vyvlékne tím, že nic neudělal a odskáče to jeho náměstek. Uvidí se!
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