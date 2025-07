Bitcoinová kauza – poradce, co „doporadcoval“!

Naprosto skandální kauza přijetí bitcoinového „daru“ pokračuje tím samým stylem. Ten, kdo měl onu kauzu údajně dozorovat, je na „vlastní žádost“ odejit.

Bitcoinová kauza je nejen absurdní svým počátkem i obsahem. Je absurdní i průběhem tak zvaného „vyšetřování“. Bývalý ústavní soudce David Uhlíř skončil v pozici koordinátora pro objasnění bitcoinové kauzy poté, co chtěl zveřejnit nepříjemné zjištění. Do chystané závěrečné zprávy plánoval napsat, že darovací smlouva mezi odsouzeným Davidem Jiřikovským a Ministerstvem spravedlnosti je od začátku neplatná, uvedl web Seznam zprávy.

Co tedy tak „šokujícího“ Seznam zprávy uvedl? Cituji to podstatné: Podle informací Seznam Zpráv chtěl David Uhlíř do své chystané závěrečné zprávy napsat, že darovací smlouva mezi Jiřikovským a Ministerstvem spravedlnosti je od začátku neplatná – protože Jiřikovského virtuální měna v miliardové hodnotě velmi pravděpodobně pocházela ze zločinu.Což může sehrát roli v případných sporech s investory, jimž ministerstvo pod vedením Pavla Blažka (ODS) na jaře získané bitcoiny už rozprodalo. David Uhlíř však už slibovanou závěrečnou zprávu neodevzdá. V pondělí nynější ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) nečekaně oznámila, že Uhlíř svou misi po vzájemné dohodě ukončuje a odchází. Ministryně Decroix k tomu jen řekla, že bývalý soudce a nyní advokát Uhlíř úspěšně splnil zadání, s nímž do role koordinátora v červnu nastupoval. Samotný David Uhlíř odmítl odchod více komentovat. „Děkuji, nechci,“ odpověděl na žádost o rozhovor k jeho konci na ministerstvu.

Připomeňme si alespoň mediální propagandu vzniku funkce „koordinátora“ pro vyšetření bitcoinové kauzy. Bývalý soudce Ústavního soudu a advokát David Uhlíř se stal koordinátorem na objasňování bitcoinové aféry. Ve funkci chce z hlediska práva zkoumat postupy celé státní správy, nejen ty uvnitř ministerstva spravedlnosti. Schůzku k jeho jmenování svolala ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). „Věřím, že do celé té komunikace, která nyní leží na mých bedrech, vnese jiný, právní, akademický a justiční pohled,“ řekla k novému koordinátorovi.

Tato zpráva byla zveřejněna 19.6.2025 a dnes, tj. 30.7.2025 paní ministryně tvrdí, že žádná zpráva již není potřeba? To už hraničí s vyslovenou neúctou k nám, čtenářům politických zpráv a komentářů.

Ještě k oné „nepříjemnosti“, které se měl dopustit onen bývalý ústavní soudce Uhlíř. To, že nelze uzavírat darovací smlouvu na kradené zboží je faktem, ke kterému nepotřebuji znát vyjádření ústavního soudce. Co pochází z možné trestné činnosti, samozřejmě nelze darovat státu ani nikomu jinému. Připomeňme, že bývalý ministr Pavel Blažek se zaklínal právě tím, že ony bitcoiny z trestné činnosti nepocházejí (protože žádný soudní výrok v tomto duchu nebyl vynesen). A právě v tom je skrytý onen „ďábel“ v detailu. Ministr spravedlnosti přeci musí vědět, že ve věci „daru“ , kde existuje naprosto reálné a prokazatelné nebezpečí, že pochází z trestné činnosti, nemůže žádný člověk natož ministr spravedlnosti tuto věc jako „dar“ přijmout, ale musí naopak vyvolat šetření ve věci nabytí bitcoinů u dárce.

Ministryně Decroix se ukazuje jako velmi schopná „vysvětlovačka“ něčeho co nejde vysvětlit. A důvěra ve stát se proto logicky limitně blíží nule!