Biden versus Trump - souboj nemilovaných politiků

Poté, co soud rozhodl o vině Donalda Trumpa v „procesu století“, se v USA dál rozvíjí předvolební souboj dvou nemilovaných politiků, v němž se bude volič rozhodovat stejně podivně.

Donald Trump byl uznán vinným ve věci „spiknutí“ s cílem vyhrát volby v roce 2016. Porota v New Yorku ve čtvrtek shledala exprezidenta Donalda Trumpa vinným ve všech 34 bodech obžaloby z falšování finančních záznamů v souvislosti s platbami pornoherečce Stephanii Cliffordové za mlčenlivost před volbami roku 2016. Trump se tak stal prvním prezidentem USA odsouzeným v trestním procesu. Rozhodnutí o trestu padne 11. července, Trumpovi právníci uvedli, že se exprezident odvolá.

V této souvislosti je příznačné, na jakém „základě“ byl Trump odsouzen. Vypadá to skutečně až neskutečně: Podstatou zločinu je to – ale raději si na to sedněte – že podle žaloby Trump v roce 2017, kdy už byl prezidentem, zaplatil, aby ovlivnil volby v roce 2016, které měly rozhodnout, jestli se stane prezidentem. To je scénář jako ve filmu Zítra vstanu a opařím se čajem.

Komentář Milana Vodičky, na který odkazuji, se vyplatí pročíst celý. Čtenář tak pochopí, kam až americká demokracie klesla v rámci boje dvou hlavních politických stran – demokratů a republikánů. Jedná se o očividné zneužití moci soudní se záměrem zničit volební šance politika z „nesprávného“ politického směru.

Existují však i jiné pohledy na blížící se prezidentský duel Donalda Trumpa a Joea Bidena. Lze totiž zapátrat v dostupných datech, která sledují popularitu obou kandidátů na prezidentský úřad. Velmi přehledné grafy uvádí web FiveThirtyEight , z nichž čerpám data, která jsou pro vývoj konečného výsledku voleb podle mého názoru podstatná.

Nejprve se podíváme na to, jakým způsobem voliči oceňují prezidenta Joea Bidena – jak populární či naopak nepopulární je současný prezident. Následující tabulka ukazuje vývoj Bidenovy popularity od 1.10.2023 do 1.6.2024.

Jak populární či nepopulární je Joe Biden?

Datum Populární (důvěřuje) % Nepopulární (nedůvěřuje)% Rozdíl populární – nepopulární % 1.10.2023 40,9 53,8 -12,9 1.11.2023 40,1 53,8 -13,8 1.12.2023 38,2 54,8 -16,6 1.1.2024 39,3 55,5 -16,2 1.2.2024 39,0 55,0 -16,0 1.3.2024 38,9 55,2 -16,3 1.4.2024 39,1 54,9 -15,8 1.5.2024 38,9 55,7 -16,7 31.5.2024 38,6 56,0 -17,4

K výše uvedeným číslům v tabulce lze dodat to, že jsou to průměrné hodnoty k danému datu z řady průzkumů Bidenovy popularity, které provádějí různé agentury a je tak v zásadě vyloučen vliv „kupování“ výsledků průzkumů na zakázku. Soud s Trumpem probíhal v posledních dvou měsících (duben, květen 2024) a z dat je zřejmé, že propírání Trumpova soukromí popularitě Bidena vůbec neprospělo. V této chvíli již významná většina americké populace prezidentovi Bidenovi nedůvěřuje.

Podobnou tabulku jako pro Bidena uvádí web i pro Trumpa

Jak příznivě či nepříznivě hodnotíte Trumpa?

Datum Příznivé hodnocení % Nepříznivé hodnocení % Rozdíl příznivé – nepříznivé % 1.10.2023 40,6 56,5 -15,9 1.11.2023 40,7 54,9 -14,2 1.12.2023 42,2 53,1 -10,9 1.1.2024 42,5 52,6 -10,1 1.2.2024 43,0 52,4 -9,4 1.3.2024 43,7 51,7 -7,9 1.4.2024 42,5 52,5 -10,0 1.5.2024 42,2 52,9 -10,7 30.5.2024 41,6 53,7 -12,1

Proces s Trumpem podle výše uvedené tabulky ovlivnil Trumpovo hodnocení a zvýšil podíl nepříznivých hodnocení. Jak jsem ale uvedl výše, stratégové demokratů však nemohou být plně spokojeni, protože se Trumpovo hodnocení nezhoršilo zdaleka tak, jak očekávali. A hlavně, Trumpův proces vůbec nezlepšil hodnocení Bidena.

A na závěr uvedu to podstatné – jak se vyvíjí podpora Trumpa a Bidena v jejich vzájemném souboji?

Předvolební průzkumy jsou na webu uváděny od března 2024 a vypadají takto:

Datum Trump Biden Kennedy 1.3.2024 41,7 39,7 10,3 1.4.2024 43,1 41 9,4 1.5.2024 41,6 40,8 10,3 1.6.2024 41 39,8 9,8

Američtí voliči dávají najevo nespokojenost s nabízenými „hlavními“ soupeři tím, že asi 10 % chce volit Roberta F. Kennedyho, Podle českých médií je známý díky „konspiračním teoriím“ o očkování proti covidu. Inu – tak hluboko podle „správných“ informací Amerika klesla.

Americké volby se tak stále více dostávají do roviny volby menšího zla. Hlavní kandidáti mají své věrné voliče a o výsledku tak rozhodnou ti voliči, kteří dají přednost menšímu zlu (podle jejich osobního názoru). Volby proběhnou 5.listopadu 2024 a zbývá tak téměř přesně pět měsíců do voleb. To je ještě velmi dlouhá cesta a může se stát ještě ledacos.