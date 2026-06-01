Bém je zklamán – já taky, způsobem Bémovy kritiky
Pavel Bém poskytl médiím obsáhlý rozhovor, jehož tématem je přesunutí protidrogové politiky z Úřadu vlády na Ministerstvo zdravotnictví. S tímto postupem nesouhlasí.
Je to pokus odstranit silné hráče z bitevního pole, hodnotí končící národní protidrogový koordinátor Pavel Bém v rozhovoru pro Novinky chystaný přesun protidrogové agendy z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Situace ho nepřekvapila, ale zklamala. Domnívá se, že kromě ekonomických důvodů za ní stojí i Národní protidrogová centrála v čele s generálem Jakubem Frydrychem. Premiéra Andreje Babiše (ANO) podle Béma zákeřně a destruktivně ovlivnili, aby nečelili kritice, že se jim nedaří bojovat s černým trhem s drogami. Není navíc jasné, kdo protidrogovou politiku převezme. Dita Protopopová to prý být nemůže.
Tak začíná obšírný rozhovor s Pavlem Bémem o protidrogové politice. Ten se obhajuje tím, že jeho politika v oblasti drog je zaměřena na prevenci a neusiluje o „pouhé“ protidrogové policejní manévry, což má být údajně specialita generála Frydrycha z Národní protidrogové centrály.
Celá „diskuse“ je přitom zahalena pouze do spousty slov a chybí vlastně to hlavní. Jak se vyvíjí drogová závislost v Česku. Položil jsem si tuto otázku a našel například tyto informace:
Financování adiktologických služeb v České republice:
Z tabulky plyne, že přes 60% výdajů zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a asi 32 % Úřad vlády. Zbytek jsou výdaje zdravotnictví, školství a spravedlnosti.
Z údajů Národního monitorovacího střediska plyne následující vývoj počtu závislých osob na drogách:
|Rok
|Počet osob
|2006
|30 200
|2011
|40 200
|2016
|46 800
|2021
|~44 700
|2022
|46 500
|2023
|47 200
|2024
|odhad podobně kolem 47–48 tisíc
A jak se vyvíjela spotřeba jednotlivých drog podle stejného zdroje:
Hlavní trendy 2006–2026
|Období
|Charakteristika
|2006–2010
|Dominance pervitinu, stabilní počet problémových uživatelů kolem 30–35 tisíc.
|2011–2015
|Růst rekreačního užívání konopí a extáze, rozvoj harm reduction programů.
|2016–2020
|Nárůst kokainu ve velkých městech, pokles heroinu, vyšší výskyt syntetických látek.
|2021–2024
|Stabilní situace, méně mladých lidí hlásí zkušenost s nelegální drogou než v předchozích letech.
|2025–2026
|Pokračuje dominance konopí mezi běžnou populací a pervitinu mezi problémovými uživateli; zprávy sledují také nové psychoaktivní látky.
Co z výše uvedeného plyne? Od roku 2016 se počty drogově závislých osob pohybují mezi 46000 až 48000 osob. Zda jde o výsledek adiktologické politiky státu (Adiktologie je podle definice „věda zabývající se závislostmi“) nebo obecně o stav, který není touto politikou nijak zásadně ovlivněn a je dán hlavně „nabídkou a poptávkou“ v této oblasti „trhu“ , se lze přít.
Ten zásadní spor, tak jak ho popisuje Bém, se týká toho, že ředitel Národní protidrogové centrály Frydrych o Bémově přístupu hovoří jako o „prodrogové“ politice, zatímco Bém tvrdí, že jenom „teror“ pomocí státních represivních složek nestačí.
Závěr: Kritika Pavla Béma ve smyslu, že premiér Andrej Babiš byl „zákeřně a destruktivně ovlivněn“ svědčí o něčem zvláštním. Bém byl odvolán zcela jistě nesolidním způsobem – ve slušné společnosti se to jistě řeší „lépe a radostněji“. Navíc, pokud k tomu dojde tak, jako v případě Béma, lze očekávat právě takovou „reakci“ postiženého v médiích a chytrý člověk to ví. Zda to tuší či ví Úřad vlády a jeho šéfka, nevím. Spíše ne (po jejích životních peripetiích, o kterých se údajně s „experty“ bavila). Babiš jistě není ten, který se nechá „zákeřně a destruktivně ovlivnit“. Dělá si „svou politiku“ a je mu celkem jedno, co si o ní Bém myslí. Mně osobně budou zejména zajímat čísla. Pokud se počet drogově závislých po změnách výrazně zvýší, je možné to připsat této změně, pokud zůstane na přibližně stejné úrovni, bude to spíše svědčit o tom, že „drogový trh je nasycen“. Mohu tedy opět jenom konstatovat – uvidíme!
Jan Bartoň
Klima: Vedro aneb přirozené a „nepřirozené“ klimatické podmínky
Zaujal mě článek o vedrech ve Velké Británii, která není údajně „stavěna“ na teploty 40 stupňů. Britská infrastruktura není na vedra připravena.
Jan Bartoň
Beneš – český nácek a škůdce Moravy
V pátek začne sjezd Krajanského sdružení Sudet a jakousi politickou „záštitu“ tomu dal český prezident Petr Pavel. Takzvaní „Moravští aktivisté“ pak obarvili ruce sochy Edvarda Beneše do ruda jako „vrahovi“.
Jan Bartoň
Beneš nebyl Masaryk, ale za bolševismus v Česku není vinen
Velmi zásadní sdělení pana Pavla Kosatíka o prezidentu Edvardovi Benešovi , a sice, že by ho T.G.Masaryk „zabil, kdyby viděl, co se státem udělal“ , není nadsázkou, ale spíše velkým úletem Kosatíka.
Jan Bartoň
USA dostaly v Íránu „šach mat“ !
Podle jistého amerického odborníka Roberta Kagana prohrály USA válku s Íránem na celé čáře. Je to tvrzení velmi radikální, nicméně je v něm velká část, která popisuje situaci realisticky.
Jan Bartoň
Babiš a Pavel – dva morální majáky naší politiky?
Pan Martin Zvěřina svým komentářem na lidovky.cz ukázal plasticky na to, co se dnes mezi „Hradem“ a vládou děje. Domnívám se, že tak jako vždy vše souvisí se vším.
|Další články autora
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem
Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
Opoziční hnutí STAN kritizuje prodej pozemků pod sportovní halou ve Zlíně
Zlínský magistrát uzavřel investorskou soutěž na výstavbu osmi domů pod sportovní halou a chystá...
Krakovská pobočka otevírá dveře na polský trh
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA -HOLEŠOVICE
LEGENDY 2026
PRONÁJEM MODERNÍCH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR - RUDOLFOVSKÁ TŘÍDA. ČESKÉ BUDĚJOVICE
Rudolfovská tř., České Budějovice - České Budějovice 4
9 731 Kč/měsíc
- Počet článků 2918
- Celková karma 24,05
- Průměrná čtenost 1966x