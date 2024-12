Babiš ani Fiala nejsou nevyzpytatelní muži

Pod titulkem „Rok, po kterém může být Česko v rukou jediného nevyzpytatelného muže“ se komentátor Petr Honzejk „zamýšlí“ na volbami v roce 2025.

Petr Honzejk, jeden z hlavních komentátorů Hospodářských novin, se opět „zamýšlí“ nad možným výsledkem voleb do poslanecké sněmovny a straší tím, že se Česko dostane do „rukou jediného nevyzpytatelného muže“. Tak začíná článek, který není na internetu zdarma, ale vyžaduje platbu 50 Kč a pak si můžete čtení těchto novin „užívat“ celý měsíc.

Samozřejmě, Honzejk oním „nevyzpytatelným mužem“ myslí Andreje Babiše, neboť on (Honzejk) přeci jenom průzkumům veřejného mínění v oblasti volebních preferencí věří či je alespoň bere na vědomí. Nicméně, o nevyzpytatelnosti Babiše mám zásadní pochybnosti a pokud by snad Honzejk nedej Bože myslel současného premiéra Petra Fialu, i tam je z hlediska „nevyzpytatelnosti“ docela jasno.

Podívejme se proto nejprve na nejčerstvější výsledky volebních preferencí podle Volební průzkumy | Aktuální volební preference stran | e15.cz

Strany současné vlády disponují podle tohoto modelu podporou 29,5 %, hnutí ANO samotné má 33,6 %. Pod 5 % nutnými pro vstup do poslanecké sněmovny se pohybuje 12,6 % hlasů voličů. To je o dost méně než v roce 2021, kdy „propadlo“ více než 20 % hlasů pro strany, které nepřekročily 5 %.

Volby 2021 - Výsledky, statistiky, mandáty - iDNES.cz

Z průzkumů před volbami 2025 tak lze usuzovat na zásadní trendy. Preference vládních stran a hnutí se setrvale pohybují na úrovni, která jim neumožní sestavit většinovou vládu, pokud by takto dopadly i volby v roce 2025.

A nyní k tomu podstatnému. Je lídr současné opozice Andrej Babiš „nevyzpytatelný muž“? Zřejmě jak pro koho. Vítězství ANO a případná vláda ANO po volbách 2025 by rozhodně neznamenalo zásadní odpor proti EU. Zřejmě by Babiš mohl souhlasit s „bojem proti zelenému údělu“ v současné podobě či proti zákazu spalovacích motorů po roce 2035. Nicméně, rozhodně by nesouhlasil se zásadním odporem proti Bruselu tak, jak se profiluje Viktor Orbán nebo Robert Fico. Vždyť jeho byznys je závislý na dotacích Bruselu.

A Petr Fiala, který chce ve volbách získat 30 % pro SPOLU? To je také zcela čitelná osoba na čele současné vlády. V Bruselu z něho mají docela radost a jeho „boj“ s emisními povolenkami a dalšími produkty bruselské politiky neberou vážně.

Problém současné vládní garnitury je vlastně jeden, ale naprosto zásadní. Naděje, které do vlády vedené Fialou voliči v roce 2021 vložily, se podle všeho zřejmě u voličů SPOLU rozplynuly. Piráti i STAN si stále udržují společně svých 15-16 % jako výsledek voleb 2021. To podpora SPOLU klesla o 10 % a tito bývalí voliči SPOLU přecházejí jinam (Motoristé??) nebo se mění v potenciální nevoliče.

Závěr: Strašení Babišem je stále v jistých kruzích v módě, ale už nezabírá.