Babiš a Pavel: Řešení odpovídá přísloví o vlku, co se nažral a koza zůstala celá

Andrej Babiš bude jmenován premiérem Česka v úterý 9.12.2025 a poté musí do 30 dnů vyřešit svůj „střet zájmů“. A Petr Pavel tak údajně vyhrál. O tom lze s úspěchem pochybovat.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, jak vyřeší možný střet zájmů, do kterého by se mohl kvůli holdingu Agrofert dostat, pokud by byl jmenován premiérem. Vyhověl tak požadavku prezidenta Petra Pavla, který oznámil, že Babiše jmenuje premiérem v úterý 9. prosince. „Oceňuji jasný a srozumitelný způsob, jakým Andrej Babiš dostál naší dohodě a veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmu,“ uvedl prezident Petr Pavel při ohlášení termínu jmenování.

Tak se situace popisovala těsně poté, co Babiš oznámil veřejně jak bude řešit svůj „domnělý“ střet zájmů. Již tato formulace by měla čtenáře vést k vysoké „ostražitosti“. Babiš totiž svůj střet zájmů považuje za domnělý. Nicméně, pak se vyrojila spousta komentářů, která podle založení autora buď Babišovi nevěří ani slovo, nebo to považují za „jasné řešení“ problému. Čtenáři ve velké většina považují Babišovo řešení za dostatečně.

Na lidovky.cz běží anketa s těmito výsledky

V reakcích však většina komentářů čtenářů „varuje“, že zatím Babiš nic neudělal, jenom slíbil, a jak to dopadne je tak údajně nejisté. Jsou i tací, kteří horují pro „nulové dotace“ a tím pádem „žádný střet zájmů“. Že potenciální střet zájmů existuje i bez dotací se jaksi nepřipouští.

Nicméně, vraťme se k meritu věci. Prezident Petr Pavel se vyjadřoval tak, že jmenuje Babiše premiérem až poté, co Babiš veřejně oznámí „řešení“ střetu zájmů. Babiš to udělal a Pavel pak oznámil, že jmenuje Babiše premiérem v úterý 9.12.2025. Takže „džentlmenská“ dohoda byla zrealizována. Nicméně, nedá mi to, abych tuto dohodu nepopsal dle starého známého přísloví o vlku, co se nažral a koza zůstala celá. Kdo je vlk a kdo je koza nechám na laskavém posouzení čtenáře.

Autor: Jan Bartoň | pondělí 8.12.2025 10:45 | karma článku: 9,00 | přečteno: 167x

Další články autora

Jan Bartoň

Ukrajina: Je očividné, že Putin chce mír podle ruských podmínek

Pod titulkem „Je očividné, že Putin nechce mír na Ukrajině, shodují se evropští ministři“, se skrývají informace z jednání ministrů zahraničí EU. Ale už i Evropa připouští, že „spravedlivý mír“ pro Ukrajinu nenastane.

4.12.2025 v 8:00 | Karma: 29,77 | Přečteno: 1467x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Otázka Václavu Moravcovi – Ještě vás to baví?

Zaslechl jsem v televizi hádku Olgy Richterové a Aleše Juchelky ohledně střetu zájmů Andreje Babiše v pořadu OVM 30.11.2025 na ČT. A tak jsem si to poté pustil na videu.

2.12.2025 v 8:00 | Karma: 37,19 | Přečteno: 2917x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Krize ODS se prohlubuje

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba vystoupil z ODS a hodlá založit „nové hnutí“. Vedení ODS tento Kubův krok bagatelizuje a přeje mu „hodně štěstí“.

28.11.2025 v 8:36 | Karma: 29,04 | Přečteno: 731x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Plán USA na řešení války na Ukrajině je obdobou plánu pro Gazu

Sleduji „překvapené“ reakce čtenářů na návrh smlouvy o zastavení bojů na Ukrajině. Náhradou za tyto nabídky není vítězství Ukrajiny ani Izraele.

21.11.2025 v 9:00 | Karma: 19,91 | Přečteno: 384x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Politické zneužívání srážek vlaků – Slovensko a Česko

Neštěstí na železnici jsou ne příliš častá, nicméně stanou se a stávají. Pokud budeme hledat příčinu ve vládní politice, může z toho vzniknout docela slušný paskvil.

20.11.2025 v 8:15 | Karma: 28,29 | Přečteno: 472x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...
3. prosince 2025  7:31

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální akci

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...
7. prosince 2025  18:10

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...

Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)
vydáno 3. prosince 2025

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...
30. listopadu 2025  14:20,  aktualizováno  1. 12. 7:04

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger
5. prosince 2025  10:21

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...

Jihočeská ODS po odchodu Kuby. Začínají sněmy, stranu může převzít starosta Bauer

Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS
8. prosince 2025  12:52

Odchod hejtmana Martina Kuby z ODS způsobil u jihočeských občanských demokratů pořádnou bouři....

Luxusní dárky, které rozmazlí vaše blízké. Hýčkejte je špičkovými technologiemi pro krásu a zdraví

8. prosince 2025  12:50

Výstavba knihovny v Turnově skončí na začátku února, město ji otevře v září

ilustrační snímek
8. prosince 2025  11:09,  aktualizováno  11:09

Výstavba čtyřpodlažní knihovny v Turnově za více než 115,4 milionu korun má zhruba dvouměsíční...

Fúze nemocnic v Liberci a České Lípě nepotřebuje povolení ÚOHS

ilustrační snímek
8. prosince 2025  11:05,  aktualizováno  11:05

Spojení fúzi Krajské nemocnice Liberec s Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa nepodléhá povolení...

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Jan Bartoň VIP

  • Počet článků 2865
  • Celková karma 27,18
  • Průměrná čtenost 1983x
Jsem dříve narozený, přesto se zájmem o vše, co se kolem nás děje.

Seznam rubrik

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.