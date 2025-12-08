Babiš a Pavel: Řešení odpovídá přísloví o vlku, co se nažral a koza zůstala celá
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, jak vyřeší možný střet zájmů, do kterého by se mohl kvůli holdingu Agrofert dostat, pokud by byl jmenován premiérem. Vyhověl tak požadavku prezidenta Petra Pavla, který oznámil, že Babiše jmenuje premiérem v úterý 9. prosince. „Oceňuji jasný a srozumitelný způsob, jakým Andrej Babiš dostál naší dohodě a veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmu,“ uvedl prezident Petr Pavel při ohlášení termínu jmenování.
Tak se situace popisovala těsně poté, co Babiš oznámil veřejně jak bude řešit svůj „domnělý“ střet zájmů. Již tato formulace by měla čtenáře vést k vysoké „ostražitosti“. Babiš totiž svůj střet zájmů považuje za domnělý. Nicméně, pak se vyrojila spousta komentářů, která podle založení autora buď Babišovi nevěří ani slovo, nebo to považují za „jasné řešení“ problému. Čtenáři ve velké většina považují Babišovo řešení za dostatečně.
Na lidovky.cz běží anketa s těmito výsledky
V reakcích však většina komentářů čtenářů „varuje“, že zatím Babiš nic neudělal, jenom slíbil, a jak to dopadne je tak údajně nejisté. Jsou i tací, kteří horují pro „nulové dotace“ a tím pádem „žádný střet zájmů“. Že potenciální střet zájmů existuje i bez dotací se jaksi nepřipouští.
Nicméně, vraťme se k meritu věci. Prezident Petr Pavel se vyjadřoval tak, že jmenuje Babiše premiérem až poté, co Babiš veřejně oznámí „řešení“ střetu zájmů. Babiš to udělal a Pavel pak oznámil, že jmenuje Babiše premiérem v úterý 9.12.2025. Takže „džentlmenská“ dohoda byla zrealizována. Nicméně, nedá mi to, abych tuto dohodu nepopsal dle starého známého přísloví o vlku, co se nažral a koza zůstala celá. Kdo je vlk a kdo je koza nechám na laskavém posouzení čtenáře.
Jan Bartoň
Ukrajina: Je očividné, že Putin chce mír podle ruských podmínek
Pod titulkem „Je očividné, že Putin nechce mír na Ukrajině, shodují se evropští ministři“, se skrývají informace z jednání ministrů zahraničí EU. Ale už i Evropa připouští, že „spravedlivý mír“ pro Ukrajinu nenastane.
Jan Bartoň
Otázka Václavu Moravcovi – Ještě vás to baví?
Zaslechl jsem v televizi hádku Olgy Richterové a Aleše Juchelky ohledně střetu zájmů Andreje Babiše v pořadu OVM 30.11.2025 na ČT. A tak jsem si to poté pustil na videu.
Jan Bartoň
Krize ODS se prohlubuje
Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba vystoupil z ODS a hodlá založit „nové hnutí“. Vedení ODS tento Kubův krok bagatelizuje a přeje mu „hodně štěstí“.
Jan Bartoň
Plán USA na řešení války na Ukrajině je obdobou plánu pro Gazu
Sleduji „překvapené“ reakce čtenářů na návrh smlouvy o zastavení bojů na Ukrajině. Náhradou za tyto nabídky není vítězství Ukrajiny ani Izraele.
Jan Bartoň
Politické zneužívání srážek vlaků – Slovensko a Česko
Neštěstí na železnici jsou ne příliš častá, nicméně stanou se a stávají. Pokud budeme hledat příčinu ve vládní politice, může z toho vzniknout docela slušný paskvil.
