Aljaška – setkání dvou „diktátorů“
Prezident Spojených států Donald Trump si stěžuje, že média neinformují spravedlivě o jeho setkání s ruským diktátorem Vladimirem Putinem. Nelíbí se mu například hodnocení, že Putin už před páteční schůzkou „vyhrál“. Podle jeho slov USA „vyhrává ve všem“ a novináře označil za „nemocné“ a „hlupáky“, kteří by ho kritizovali, i kdyby v rámci jednání „získal Moskvu a Leningrad“.
Není to ale nic anomálního. Už v únoru letošního roku jsme si mohli přečíst třeba toto: Putin má jiný cíl. Diplomat řekl, co ruský diktátor od Trumpa skutečně chce Donald Trump šokoval své spojence plánem na osobní setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Evropské státy se už nyní bojí, že budou z jednání o osudu Ukrajiny zcela vynechány. Z jednání má obavy i bývalý americký diplomat Max Bergmann. „Rusko Trumpovi nic nenabídne, protože má pocit, že vyhrává. Trump může souhlasit se stažením amerických vojáků z Evropy,“ řekl Bergmann pro německý deník Bild. Putin chce podle Bergmanna to samé, co žádal před válkou. „To znamená návrat hranic NATO do podoby před rokem 1997. To by mělo masivní dopad na bezpečnost v Evropě,“ prohlásil Bergmann. Takové rozhodnutí by znamenalo i odchod Česka z NATO.
Opět se argumentuje tím, co napsal německý Bild. Noviny, které před pár dny označily amerického vyjednavače Witkoffa za „neschopného“. Jinak, po půl roce lze konstatovat, že onen americký diplomat měl poněkud mylné představy. Faktem je něco jiného – USA stále Ukrajinu podporují, ale za peníze evropských států NATO. To rozhodně není „špatný obchod“, hlavně pro USA.
O diktátorském duchu vlády Trumpa píší ostatně i v USA. Poté, co Trump povolal do Washingtonu Národní gardu, aby vyhnala bezdomovce z ulic hlavní města USA, se v médiích objevují i tyto titulky: Trump’s ‚dictator-like‘ D.C. takeover is an assault on democracy, critics warn. Povolání Národní gardy je hodnoceno tak, že se jedná další pokus Trumpa potlačit demokracii v USA. Jen jako „faktická poznámka“ se uvádí, že v případě hlavního města USA má prezident dokonce zákonnou pravomoc Národní gardu povolat.
Hodně pozornosti pak věnovala média tomu, když Trump označil ukrajinského prezidenta za diktátora a málo úspěšného herce. A média pak psala například toto: Amerického prezidenta Donalda Trumpa považuje za diktátora téměř dvojnásobně více Američanů než ukrajinskou hlavu státu Volodymyra Zelenského. Ukázal to nový průzkum agentury YouGov. Ten byl proveden v reakci na to, že Trump Zelenského označil za „diktátora bez voleb“ a svalil na něj vinu za probíhající ruskou invazi na Ukrajinu.
V zásadě tak jde o stále stejnou mediální propagandu. Trump je líčen jako nepřítel demokracie, jeho politické kroky a výroky jsou velmi často konfrontovány s počínáním diktátorů minulosti i současnosti. A kritici Trumpa využívají každou situaci k tomu, aby Trumpa líčili jako člověka, který „rád naslouchá“ diktátorům skutečným či jenom domnělým.
Jednání ruského a amerického prezidenta na Aljašce je často označováno jako „vítězství Putina“. Ten je dokonce v hledáčku Mezinárodního trestního soudu v Haagu, který na Putina vydal zatykač kvůli únosu ukrajinských dětí do Ruska. USA však jurisdikci tohoto orgánu neuznávají a Putin tak v USA zatčen nebude. Nicméně, to podstatné lze spíše shrnout do tohoto závěru. Rusko usiluje o návrat do pozice supervelmoci a realita je taková, že Západ Ukrajině pomáhá přežít ruskou agresi, ale na přímou vojenskou pomoc dávno rezignoval. Rusko hrozí svým jaderným arsenálem, a to je jediný důvod proč k žádné přímé vojenské podpoře Západu na Ukrajině nedošlo. Již Joe Biden několikrát prohlásil, že účast amerických vojáků ve válce na Ukrajině je vyloučená a toto stanovisko jen Trump potvrdil. Jednání Trumpa s Putinem na Aljašce tak je více méně dokladem toho, že USA Rusko respektují jako jadernou supervelmoc. Tato jednání rovněž nebudou žádným Mnichovem 2.0, jak se o tom také velmi často diskutuje. Bylo by jenom dobře, pokud by se podařilo válku na Ukrajině ukončit za přijatelných podmínek pro obě strany konfliktu.
Jan Bartoň
