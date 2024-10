95000 Kč pro Pavlovou

V tichosti, přerušené bulvárním Bleskem, se údajně připravuje novela zákona, která přizná manželkám prezidentů nárok na peníze od státu za „reprezentaci“.

Manželka prezidenta Petra Pavla by si od příštího roku mohla polepšit o více než 95 tisíc korun měsíčně. Počítá s tím novela zákona o platu a dalších náležitostech představitelů státní moci, kterou na konci září představilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Novela se týká všech budoucích partnerů či partnerek české hlavy státu.Podle návrhu zákona by nově měla „manželovi nebo partnerovi prezidenta republiky náležet víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem jeho povinností a veřejnou činností ve výši 30 procent zvláštní víceúčelové paušální náhrady výdajů prezidenta republiky,“ stojí v novele. Výše prezidentovy víceúčelové paušální náhrady je pro rok 2024 317 500 korun. Pro první dámu by tedy novela zákona znamenala přilepšení o 95 250 korun. V současné době jí žádná náhrada nenáleží. „Navrhovaná právní úprava napravuje neuspokojivý faktický stav, kdy manžel, resp. manželka prezidenta republiky fakticky plní řadu úkolů protokolárního rázu, vystupuje při veřejných příležitostech a vyvíjí vlastní veřejnou činnost, aniž by přitom byl zakotven právní nárok na odpovídající náhradu výdajů spojených s plněním těchto úkolů,“ píše se v důvodové zprávě.

Celé mi to připadá nanejvýš komické. Navíc, ve zprávě CNN Prima News se píše o „měsíčním“ příjmu, zatímco výše náhrady pro prezidenta je údajně pro rok 2024 něco přes 300000 Kč a nepíše se „měsíčně“. Pokud by to byl skutečně měsíční příspěvěk, dostávala by Pavlová přes milion ročně a to už je „zářez“.

Nicméně, v době, kdy vláda šetří, kde se dá, zejména na zaměstnancích státu, je další výdaj pro „první dámu“ vskutku zajímavý. Na rozdíl od „znalců“ nepovažuji tento krok za smysluplný, ale zcela nesmyslný. Manželka prezidenta doprovází samozřejmě svého muže při různých příležitostech, rozhodně by na to neměla mít žádné finance od státu a měly by se samozřejmě plně využívat finance jejího manžela. Ty se mohou zvyšovat například o inflaci apod, ale pro speciální částku pro „první dámu“ nevidím žádný důvod. I ona by měla šetřit. Tato změna zákona je jen dalším dokladem toho, jak současná vládní koalice odměňuje své věrné.

Ještě ke zvýšení mezd ve státní sféře plošně o 1400 Kč měsíčně. To ukazuje, že si vláda uvědomila, že pokud by trvala na nízkém plošném růstu, jak ministr financí několik měsíců ujišťoval, ztratila by další voliče mezi státními nízkopříjmovými zaměstnanci. Je zajímavé, že nikdo z vlády neřekl po dohodě s odbory, kolik to bude dělat ve státním rozpočtu. Jeli průměrná mzda ve státní sféře asi 47700 Kč, zvýšení nákladů na mzdy státních zaměstnanců tak bude pouze asi o 3 %. Stát tedy zase ušetří, ale u nejnižších mezd se to projeví zvýšením téměř 7 %. Odbory proto přistoupily na mnohem nižší částky, než požadovaly, snad aby ukázaly, že po katastrofálních povodních na severní Moravě dokážou být „zdrženlivé“.

Bohužel, česká pravice, pokud ještě vůbec reálně existuje, je ve vleku událostí a nemá na vládu prakticky žádný vliv. Hledají se „nadstranická“ řešení, která nakonec podkopávají většinu slibů, které vláda ve svém vládním prohlášení před vyslovením důvěry slíbila. A ze všeho nejvíce jsou patrné snahy podpořit zejména „své lidi“. A to považuji za velmi neprozíravé.