4:36–Hlasování o novém způsobu financování ČT a ČRo-válka koalice s opozicí v nové fázi
Kolem půlnoci 23.10.2026 jsem na vysílání PS Parlamentu České republiky sledoval vystoupení Jiří Pospíšila a poté bývalého ministra kultury Martina Baxy. Bylo to na mně už dost těžké a šel jsem spát. Ráno jsem si v médiích přečetl, že se koalici podařilo prosadit zákon o novém financování ČT a ČRo do druhého čtení. Hlasování o návrhu bylo pevně stanoveno na sobotu ve 4 hodiny 36 minut.
Po dnešním schválení návrhu na zrušení koncesionářských poplatků ČT a ČRo a jejich převedení na stát v prvním čtení se legislativní proces přesouvá do dalších fází. Definitivní schválení zákona vyžaduje, aby úspěšně prošel třemi čteními v Poslanecké sněmovně, projednáním v Senátu a podpisem prezidenta. Jaké jsou další procedurální kroky v Poslanecké sněmovně: Návrh po prvním čtení míří do garančního výboru, a to volebního či mediálního, a pak rozpočtového. Standardní lhůta na projednání je 60 dnů, Sněmovna ji však může zkrátit, a to na nejméně 20 dnů.
To, co se stalo, není úplně nová věc. Pevný termín hlasování používala i bývalá vládní koalice Petra Fialy. Unikátní je to, že bod o změně financování ČT a ČRo byl jakoby „vytažen z klobouku“ pro opozici zcela nečekaně, a i reakce opozice byla „nová“. Řada poslanců se nahrnula k řídícímu pultu poslanecké sněmovny a probíhala ohnivá diskuse. Válka mezi koalicí a opozicí tak dostala zcela nový rozměr.
Stručně se zmíním o problematice, kterou jsem ostatně velmi podrobně popsal například zde. Zestátnění ČT a ČRo? Pánové v opozici tlučou na falešný buben – Blog iDNES.cz
Z tohoto odkazu vybírám tabulku, v níž je uveden způsob financování veřejnoprávních médií ve státech EU.
Státy s koncesionářským poplatkem / audiovizuální licencí (nebo jeho obdobou):
- 🇨🇿 Česko (Česká televize, Český rozhlas – tradičně poplatky; změny modelu jsou předmětem politické debaty)
- 🇩🇪 Německo
- 🇦🇹 Rakousko
- 🇬🇧 (není EU) Spojené království
- 🇩🇰 Dánsko (dříve poplatek, přešlo na daňové financování)
- 🇸🇪 Švédsko (od 2019 daňový model)
- 🇫🇮 Finsko (daňový model)
- 🇮🇪 Irsko (kombinace poplatku a veřejných zdrojů)
Státy, kde je hlavní financování ze státního rozpočtu / daní:
- 🇫🇷 Francie (zrušila tradiční audiovizuální poplatek, financování přešlo na veřejné prostředky)
- 🇪🇸 Španělsko
- 🇵🇹 Portugalsko (kombinace veřejných zdrojů a audiovizuálního příspěvku)
- 🇳🇱 Nizozemsko
- 🇧🇪 Belgie (regionální modely)
- 🇭🇺 Maďarsko
- 🇵🇱 Polsko (kombinace poplatků, rozpočtových transferů a dalších příjmů)
Nelze tedy jen tak od stolu horovat pro poplatky s tvrzením, že při jejich zrušení dojde k ohrožení nezávislosti. Nezávislost je dána zákony o ČT a ČRo. Existuje zcela jiná obava – že vláda zkrouhne výši podpory a tím donutí veřejnoprávní média šetřit. Také jsem psal, že skutečně veřejnoprávní je vlastně jenom ČT24 – zpravodajský kanál.
Nicméně, ukazuje se, že vyhrožování opozice o obstrukci při projednávání tohoto zákona s tím, že se „vůbec nedostane k jeho projednání“ bylo velmi naivní.
Očekávám, že se nyní budou dít „velké věci“ kolem oslav 17. listopadu. Milion chvilek jistě svolá milion občanů do Prahy na Letnou a odpor veřejnosti tak bude značný a bude ventilován na ČT i ČRo velmi aktivně. Zákon pak zcela jistě skončí u Ústavního soudu a jak tento soud rozhodne, tak to bude. Ale to je ještě výhled na mnoho a mnoho měsíců dopředu.
O tomto zákoně si však zřejmě řada z nás bude pamatovat to, že prošel prvním čtením v sobotu 24.10.2026 ve 4 hodiny a 36 minut. Chudáci poslanci.
Jan Bartoň
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