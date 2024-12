Trable začínají

Kde jsem to přestala s vyprávěním? Jo, už vím. A tehdy ....tedy tehdy jsem se dověděla konečně tu správnou diagnózu – a trvalo to skoro tři měsíce.

Žižka to měl asi vše zmáknuté lépe

Tak už je to tu zase. Stará známá bolest, vlastně je to spíš pocit. Někdo mi nasypal do očí písek. Ale proč by to někdo dělal? Písek se používá na stavbu, nesype se do očí.