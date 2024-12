Nelítostný boj ….porazí medicína bakterie nebo viry ve spojivce?

Máme tu třetí adventní neděli, takže týden a kousek do Vánoc. Skoro dva týdny chodím jak Žižka. Bez pásky přes oko, doma už jsou zvyklí. Vlastně ani nevím, jak Žižka chodil, musím zkusit najít nějaký jeho portrét.

Ale vlastně je to fuk. Ufff, není těch „vlastně“ nějak moc?

Víc, než sváteční nálada se mě drží splín. Nevím, jestli je sváteční, prostě je. Snažím se ho vyhnat prací, filmem a občas i jídlem. Třeba je to jen nedělí. Od studentských let nenávidím neděle. Ani nevím, proč. Asi jsme mívali v pondělí otravné předměty. Nebo normální předměty s otravnými vyučujícími. To už netuším.

Takže… Zítra to bude přesně dva týdny, co se snažím přesvědčit svůj zánět spojivky, aby dal pokoj. Mastička, kterou mi můj lékař předepsal, by měla být těžký kalibr. Používá se i po operacích oka. A taky spojivky. Snad je to správný výraz „spojivka“, žádný lepší mě stejně nenapadá. To, co zbylo po enukleaci oka, zní blbě. Anebo strašidelně. Z důlku mi lehce vytéká rozpuštěná mast. Naštěstí nechce moc cestovat a drží se ve vyšších partiích obličeje. Měla bych si ji trochu utřít. Ale zpět ke spojivce.

Asi jsme měli někdy v přírodopisu, nebo v biologii anatomii oka. Ale kdo si má všechny ty výrazy pamatovat. Nemají logiku, prostě odříkávání „Polednice“. Tu umí všichni napříč generacemi….můj tchán, kterému je hodně před osmdesát let, i moje nejmladší dcera – ta má sedmnáct.

Ale teď zpátky k léčbě. Jsem v pokušení ukončit zítra ráno léčbu a udělat ze sebe člověka. A doufat, že bude vše v pohodě. Jo a v rámci sebe vzdělávání jsem hledala na internetu, kde všude jsou oční protetiky. Jedna je v Brně. Pak taky v Praze. A další dvě v severních Čechách. V Brně je jedna moc šikovná paní, třeba bude mít nějaký nápad. Sever zatím nechám, co je na jihu? Vídeň? Dobrý, ale pro Moraváka s moravskou, resp. českou výplatou nic moc. Ale v případě nouze by to šlo.

Ale počkat, nadějně vypadá Budapešť, není to daleko, ceny jsou ještě „v rámci“ a lze se objednat online. To by stálo za zkoušku. Zatím o tom budu přemýšlet. Rozhodnutí se nesmí uspěchat 😊