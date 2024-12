Minulost vs. současnost. Dvě oči, jedno oko … splín mě nedostane

Proč splín? Protože oko, respektive to, co z něj zbylo, o sobě znovu dává vědět. A to docela intenzivně.

Tak se dnes vrátím zpět do reality a výlety do minulosti na chvíli odložím. Opět se totiž objevil starý známý problém s pálením a řezáním oka, který mi nedovolil ani normálně fungovat a soustředit se na práci. A postupně vedl až k mému rozhodnutí, konzultovat vše s odborníkem. Po kratším vnitřním boji a přemlouvání sebe sama jsem tedy napsala svému lékaři.

Odpověď jsem dostala velice rychle. Nebudu lhát, že už to, že se onen očekávaný email objevil v mé schránce, mi dodalo jakýsi vnitřní klid. A pokyny? Přeléčíme zánět a uvidíme. Po dobu léčby nenosit oční protézu. To se lehce řekne, ale hůř udělá. Když vypadáte, že jste si zrovna odskočili z Černé perly na chvíli na pevninu, nebo z natáčení „All Of Us Are Dead“, přemýšlíte, jak to udělat, abyste venku neděsili děti. No jo, trochu přeháním, ale fakt jen trochu 😊

Jaké mám možnosti „maskování“? Tak předně je tu osvědčená gáza. Přelepím „oblast zájmu“ náplastí a je to. Simple. Levné a rychlé řešení. Oblast zájmu jsem napsala cíleně, protože je až neuvěřitelné, kolik lidí pak má potřebu zeptat se, co se vám stalo. Jistě, nemusím být tak útlocitná, a mohu normálně odpovědět, ale když se vás ptá několikátý člověk za den, a ještě úplně náhodný člověk venku, tak to chce notnou dávku trpělivosti… Jasně, lidé se ptají třeba ze soucitu a chtějí být empatičtí, ale…

Pak tu máme pásku přes oko. Předpokládám, že bych tím dala najevo, že nejsem po úrazu, nemám infekci, ale nemám celé oko. Tím by možná odpadly dotazy, co se mi stalo. Ale možná by se objevily nové, toužící po poznání původu mého stavu. Takže jsme zase na začátku. Půjdu vyzkoušet obě varianty před zrcadlo, a pak se rozhodnu… Je to jasné, „the winner is“ gáza s náplastí. Je bílá, budu tedy „svítit“ do daleka, ale těšte se, všichni „zvědavci“, vymyslím takové odpovědi, že budete koukat! 😊