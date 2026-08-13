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Jednoočka, zahradní sprcha pod vinohradem a létající talíř

Po operaci nohy mám stále obvaz a používám k přesunu berle a speciální ortézu, bez kterých je došlap zatím velmi přísně zapovězen. Takže se pohybuji v prostředí domova, který by měl být bezpečným místem bez nástrah a nebezpečí.

...což je v prostředí jednoho psa a několika koček celkem obtížně dosažitelné. Pes je obyčejný teriér, tudíž vzrůstu nevelkého, a kočky taky nejsou žádné obryně, ale v rámci vlastního bezpečí je fajn dávat pozor, kam člověk šlape. Mají neskutečný talent lehat si mezi dveře a všude tam, kde spolehlivě budou zavazet nejvíce.

Proto máme snahu milá zvířátka „lifrovat“ na zahradu. Milovníci perfektně upravených záhonů a předvídatelného chování všech členů domácnosti by si u nás zoufalstvím rvali vlasy nebo aspoň neutišitelně lkali. Nám to ale nevadí, hlavně když v sezóně dozrávají nejrůznější dobroty, které naše zahrada v tuto roční dobu poskytuje.

Na zahradu se také uchyluje do bezpečí i náš domácí „pán tvorstva“, když je toho na něj mezi stěnami domu příliš. Mezi ovocnými stromky, keři a vinohradem nabírá dočasně ztracenou duševní rovnováhu. Možná si vysloužil i soucit sousedů, kteří mě patrně pasovali do role hysterické ženštiny. No, popravdě, když uvidíte ze sousedova kuchyňského okna s intenzivním akustickým doprovodem vyletět misku, co by vás tak napadlo? A přitom pravda je tak jednoduchá. Nemám ráda zvířátka, která disponují více než šesti nožičkami, a tak když jsem jedno dopoledne chtěla vařit, a mezi zbylými broskvemi si se mnou hrál na schovku nějaký příslušník hmyzí říše, tak jsem prostě zaječela, bleskurychle otevřela okno, a mísu prostě tím oknem vyhodila na zahradu. Snesla se do měkkého trávníku jako létající talíř. A já si mohu připsat jeden zachráněný hmyzí život.

A místy neproniknutelná změť větví, listí a bobulí mi poslední skoro dva týdny poskytuje intimitu pro sprchování. Vzhledem k tomu, že mám po zákroku jednu nohu pořád v obvazu, je sluncem nahřátá voda, rozlévaná zahradní konví, moje každodenní příjemná nezbytnost (zkuste se nemýt, když teploměr ukazuje tropické čtyřicítky :) Doufám, že vinohrad nad zahradní sprchou skutečně poskytuje ochranu před zvědavými pohledy mých spoluobčanů, kteří bydlí ve čtvrtém patře paneláku přes silnici, a kteří by z pohledu na můj večerní rituál mohli mít potíže se zaseknutou sanicí nebo přetíženou bránicí 😊

Na dědině bydlím ráda a jsem celoživotní vesničanka. Je tu taková ta vesnická morálka (nezkažená…). Miluju přírodu, zvířata a západy slunce. Miluju pohled na oblohu (“hvězdné nebe nade mnou, mravní zákon ve mně“…). Miluju folklór, kroje a cimbálovku. A hlavně mi přijde, že při tom klidném západu slunce mohu přemýšlet nad tím, co je a není v životě důležité. A za mě to super bourák v garáži, ani anglický trávník v předzahrádce není :)

Autor: Jana Nováková | čtvrtek 13.8.2026 20:23 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

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Jana Nováková

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Při čtvrtém porodu se mi odchlípla sítnice, tato diagnóza nebyla lékařem rozpoznána, tak jsem po několika operacích a dalších peripetiích přišla o oko. Chtěla bych psát o životě s jedním okem. Třeba to někomu taky pomůže - zjištění, že má někdo třeba podobný problém.

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