Jednoočka, Žabka a kilo čokolády
Celá rodina se sešla u nás doma, máma přivezla z cukrárny písecký dort, připíjelo se limonádou, gratulovalo se a předávaly se dárky. Nechci se opájet sentimentem, ale mělo to něco „do sebe“.
Později jsem zvala na své oslavy i kamarádky ze školy. Na své desáté narozeniny jsem si pozvala i jednoho spolužáka, se kterým jsme byli tehdy do sebe strašně zamilovaní. Přinesl mi prací prášek „Žabka“, který tehdy asi našel v komoře rodičů, a dostala jsem od něj pusu. První pusu od kluka. Ne takovou tu kamarádskou na tvář, ale opravdový polibek na ústa. Pak jsme se honili po domě, hráli společenské hry a blbli.
Později se oslavy už nesly spíš v duchu rodinných setkání. Kouzlo těšení se na dárky, které se tak magicky snoubí s obdobím dětství, se ztratilo, a bylo nahrazeno setkáváním u chlebíčků a sklenky dobrého vína. Recept na pomazánku na chlebíčky se stal již dávno součástí rodinného dědictví a předává se z generace na generaci.
Když půjdu časem dál, tak naprosto nových rozměrů nabylo slavení narozenin s narozením dětí. Druhorozená Karolínka se jen o tři dny „netrefila“ do mého data příchodu na tento svět. Termín jejího narození byl na Mikuláše, ale tak hrozně spěchala, že předběhla v listopadovém kalendáři i mě. Úplně přesně si pamatuji, jak byla krásná. Připomínala panenku a snad i proto dostala jméno po mé nejoblíbenější hračce z dětství – panence Karolínce. Panenka vypadala jako miminko, hlavičku, ruce a nožky měla z nějakého (asi) plastu a měla hadrové tělíčko. Všechno kamarádky mi ji ve školce záviděly.
A z letošní oslavy stojí za zmínku snad jen to, že jsem od různých bližních dostala v součtu asi kilo nejrůznějších pralinek, mléčných i hořkých, oříškových i se sušenkou uvnitř, čokolád. Předvánoční stres nemá s takovou municí šanci a můžeme se vrhnout do přemýšlení, co s letošními vánočními svátky.
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