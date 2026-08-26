Jednoočka, šachy a ruka pod kalhotkami
Otec je opilý a klimbá. Najednou ucítím cizí ruku pod svou noční košilí. Po mém stehně směřuje pořád výš. Hodiny tikají, můra sebou tluče o sklo okna ve snaze dostat se dovnitř. A cizí ruka najednou překonává poslední zábranu mezi venkem a mým intimnem. Zmocní se mě panika, ztuhnu. Jsem zmatená, prsty vnikají dál do mého já. Chce se mi křičet, křičím, ale z mého hrdla se neozve ani hlásek.
Hodiny tikají, figurky přestávám vnímat. Chce se mi křičet. Ale poslouchal by mě tu někdo? Cizí ruka šmejdí pod mými kalhotkami. Chci vstát a odejít, ale jakási neviditelná síla mě přikovala na židli. Tik, tak. Můra ještě pořád sebou tluče. Černobílý čtverec splývá do jakési podivné černobílé koule. Kulatý čtverec? Čtvercová koule? Blbost.
Otec snad už definitivně regulérně spí. Nic netuší. Zmožen sobotním večerem a alkoholem. Pokolikáté už? Kolikrát jsem ho již viděla s krvavě rozrytým obličejem? Kolikrát již vysvětloval, jak spadl z kola. Že by se silnice najednou zvedla??? Neměla bych být jeho princezna, kterou chrání, miluje a je tu pro ni? Možná v jiném vesmíru… Konečně se pohnu. Utíkám do svého pokoje. Skočím do postele a schovám se pod peřinu.
...Střih. Už mi není dvanáct, jsem dospělá máma od dětí. A vím, že kdyby tohle někdo udělal mým dětem, nikdy by nevyvázl bez trestu. Neexistuje místo, kde by se schoval. Protože tohle se dětem nedělá. Tohle je brutální zásah do dětského já a dětské duše, který se nikdy neztratí. Jen trošku zbledne pod nánosem dalších věcí. Dětské „já“ je strašně křehké, nebuďme hluší vůči (i neslyšitelnému) křiku.
Jana Nováková
Jednoočka, osmičkový týden a hladový vlk
Období druhé půlky srpna se letos u nás nese ve znamení osmiček. Nejprve slavíme s mužem dvacet osm let od uzavření manželství, o dva dny později slaví náš děda, respektive táta mého muže, osmdesáté osmé narozeniny.
Jana Nováková
Jednoočka, zahradní sprcha pod vinohradem a létající talíř
Po operaci nohy mám stále obvaz a používám k přesunu berle a speciální ortézu, bez kterých je došlap zatím velmi přísně zapovězen. Takže se pohybuji v prostředí domova, který by měl být bezpečným místem bez nástrah a nebezpečí.
Jana Nováková
Jednoočka, paní Eva a krásný doktor Josef
Bude to už nějaký ten pátek, co jsem se kromě levostranné slepoty, a dalších, věku přiměřených neduhů, začala potýkat i s deformitou přednoží.
Jana Nováková
Jednoočka, nerudný pán v tramvaji a jeden Adam
Ručičky hodin na svatém Jakubovi ukazují pár minut po poledni, teploměr na zdi prozrazuje teplotu, za kterou by se nemuseli stydět ani v předpeklí. Nastupuji do z půlky prázdné tramvaje a hledám místo k sednutí.
Jana Nováková
Jednoočka a středa ráno a 28 stupňů ve stínu a 1100 kroků
Display na telefonu hlásí devět hodin a čtyřicet šest minut, je středa na konci měsíce května, když se vydávám na „odpolední“ směnu do práce.
|Další články autora
Poznejte český film podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus
V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...
V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště
Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...
AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence
Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...
Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu
Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...
Výnosy ze žní snížilo nebývalé sucho, zemědělci čekali ještě horší výsledky
Když bývaly velmi dobré roky, sklidili zemědělci v úrodných částech Zlínského kraje až 10 tun obilí...
Při nehodě na Brněnsku zemřelo dítě. Další čtyři jsou zraněné, řidič v nemocnici nadýchal
Naprostým hazardem a bezohledností způsobil šofér tragickou nehodu u Doubravníku na Brněnsku. Ve...
V Ústí nad Labem skončila generální oprava průmyslové školy za téměř 600 mil. Kč
Na necelých 600 milionů korun vyšla generální oprava budovy střední průmyslové školy na...
Do hotelu a restaurace na Ještědu teče, odhalila kontrola opláštění budovy
Zatékání v hotelové a restaurační části horského hotelu a vysílače Ještěd v Liberci odhalila...
Prodej bytu 3+kk 87 m2, Brno - Tuřany
ulice 1. května, Brno - Tuřany
9 600 000 Kč
- Počet článků 17
- Celková karma 9,66
- Průměrná čtenost 312x