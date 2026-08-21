Jednoočka, osmičkový týden a hladový vlk
„Mužem“ a „ženou“ jsme se stali po asi sedmi měsících randění, svatba proběhla ve středu a dort vlivem horka odtekl, nicméně akce to byla podařená, a na rozdíl od lehce neromantické žádosti o ruku, která jí předcházela, i dojemná. Když se nad tím tak zamyslím, tak věta ve vlaku při cestě do práce: „Co kdybychom se vzali?“, vlastně ani žádostí o ruku není :)
Od té doby uplynulo už mnoho času a odteklo mnoho vody ve Svratce, snubní prsteny ze žlutého zlata jsme vyměnili za pevnější, a hlavně větší, z chirurgické oceli. Nabízí se i srovnání, že vlastně i naše manželství je asi z oceli, protože toho už muselo hodně zvládnout 😊
Určitě mega hodně toho musel ale zvládnout a zažít i náš děda. Když pomyslím, že se narodil ještě „před Hitlerem“, první krůčky zkoušel za nacismu, studoval a pracoval za komunismu - je to neuvěřitelné. Zažil pracovní umístěnky, prvomájové průvody, dovolené na Balatonu, dva a půl roku základní vojenské služby. Zažil cinkání klíčů a návrat k demokracii. Zažil jedenáct prezidentů a tři desítky premiérů. Prostě chodící historie.
Pro mě osobně zůstává ale hlavně člověkem, který se nezalekl nikdy žádné výzvy (a že jich, a i praštěných, bylo), který si vždycky zachoval „tvář“ a charakter, a zůstal hlavně našim fajn dědou, který umí pojmenovat prase domácí latinsky, ví, kdy se sází brambory, pokosí dvacet „árů“ jeteliny a pozná na střeše samce holuba od samice. Děda, který se nezalekl pohlídat naši půlroční Marušku (co na tom, že jí přebalil plínku lepítky obráceně), ani jet se čtyřmi vnuky na kole přes celou Moravu.
Děda, který s babičkou vychoval tři děti, kterým kromě mnoha jiného vštěpoval, že svoboda člověka a lidská práva je něco, za co se musí člověk postavit a bojovat. Aneb jak pravil Jean de La Fontaine ústy hubeného vyhladovělého vlka, že za nic na světě, ani za ty nejlepší kosti, nevymění svoji svobodu. Raději bude hladovět, než aby nosil obojek.
PS: To, že je dnes 21.8. je skutečně jen v mém „osmičkovém“ týdnu náhoda 😊
Jana Nováková
Jednoočka, zahradní sprcha pod vinohradem a létající talíř
Po operaci nohy mám stále obvaz a používám k přesunu berle a speciální ortézu, bez kterých je došlap zatím velmi přísně zapovězen. Takže se pohybuji v prostředí domova, který by měl být bezpečným místem bez nástrah a nebezpečí.
Jana Nováková
Jednoočka, paní Eva a krásný doktor Josef
Bude to už nějaký ten pátek, co jsem se kromě levostranné slepoty, a dalších, věku přiměřených neduhů, začala potýkat i s deformitou přednoží.
Jana Nováková
Jednoočka, nerudný pán v tramvaji a jeden Adam
Ručičky hodin na svatém Jakubovi ukazují pár minut po poledni, teploměr na zdi prozrazuje teplotu, za kterou by se nemuseli stydět ani v předpeklí. Nastupuji do z půlky prázdné tramvaje a hledám místo k sednutí.
Jana Nováková
Jednoočka a středa ráno a 28 stupňů ve stínu a 1100 kroků
Display na telefonu hlásí devět hodin a čtyřicet šest minut, je středa na konci měsíce května, když se vydávám na „odpolední“ směnu do práce.
Jana Nováková
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