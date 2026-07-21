Jednoočka, nerudný pán v tramvaji a jeden Adam
Nejet až na konečnou, tuto činnost bych vynechala. Plstěné sedačky jsou v těchto dnech ještě méně vábné než v zimním období, a to kvůli (nebo snad díky 😊 mizernému zraku vidím pouze uspokojivé procento nejrůznějších skvrn a nečistot.
Tramvaj se rozjede a já lovím v batohu telefon, abych si našla informace o místě, kam jedu. Dění v tramvaji nesleduji, mou mysl plně zaměstnávají mapy, zastávky a recenze.
Nicméně i já po chvíli zaregistruji, že tramvaj stojí na zastávce už „hodnou“ chvíli a kolem mě panuje neobvyklý ruch a šum. Zjišťuji, že se jedna starší cestující sesunula k zemi. Okolo stojící lidé začínají pomáhat, volají „rychlou“. Vzhledem k venkovní teplotě je rozhodnuto, že paní zůstane v tram a s ní řidič. Ostatní pasažéři vystoupí a počkají na další spoj. Vystupuji na tramvajový ostrůvek a se mnou asi půlka lidí. Ostatní ve voze zůstávají. To dopálí šoféra a začne hlasitě nadávat, jak už neví, co má udělat, aby konečně vylezli, a na co čekají. To, že mají někteří sluchátka, anebo je vzadu prostě jen blbě slyšet ho nenapadlo. Korunu všemu nasazuje muž ve středním věku, který lakonicky opáčí, že ženská vlastně vůbec neměla vylézat z baráku. Totiž staří nad šedesát mají v takovém počasí zvážit, zda pobyt venku zvládnou… a podle něj by se toto v Praze určitě nestalo.
Za dvě minuty přijíždí další tramvaj, chlap se rve o místo k sezení, i když je na první pohled vidět, že místa bude dost. Sedám si co nejdál od něj a znovu se zaměřím na svůj telefon.
V krátkém videu sleduji poselství jednoho mladého muže, dříve aktivního sportovce, reprezentanta republiky, který se už několikátý rok pere se závažnou nemocí. Kluk povídá, pláče, v závěru videa apeluje, abychom si vážili každého okamžiku.
Nechci, aby to vyznělo lacině a pateticky, ale opravdu si nechci nechat otrávit den nerudnými osobami, kteří jsou ve finále s takovýmto myšlením docela chudáci. Takže odložím telefon a koukám ven z okna. Na obloze svítí slunko, obloha je azurově modrá, prostě krásný letní den 😊
Jana Nováková
Jednoočka a středa ráno a 28 stupňů ve stínu a 1100 kroků
Display na telefonu hlásí devět hodin a čtyřicet šest minut, je středa na konci měsíce května, když se vydávám na „odpolední“ směnu do práce.
Jana Nováková
Jednoočka nesnáší květen, a ani „byl pozdní večer …“ to nezachrání
Nevím, jak viděl máj slavný český spisovatel Mácha, ale já musím poctivě říct, že květen zrovna moc v lásce nemám. Někteří tvrdí, že jsem všechno, jen ne romantik, ale to jsou samozřejmě pomluvy...
Jana Nováková
Jednoočka plánuje nakupovat novou protézku a medituje nad minulostí
Už je to osm měsíců, co jsem byla „nakupovat“ protézku. Jestli je to málo, nebo moc, to nevím, v každém případě to začíná být více, než žádoucí.
Jana Nováková
„Jednoočka“ a její trénink nasazování a vyndávání oka
Samozřejmě nemám na mysli to skutečné, ale jen tu náhražku, co nosím. I když už se mě pár lidí otázalo, zda přes ni vidím. Nejsem Arnold v Terminátorovi, a ani moderní medicína tuto záležitost ještě neumí. Třeba časem...Ale dnes..
Jana Nováková
„Jednoočka“ a její sobotní příprava oběda
Vaření je můj veliký koníček, posedlost už možná. Ale je to i z nouze ctnost, protože při míchání, krájení a podobných aktivitách nemusíte mít zrak jako ostříž. Stačí trocha opatrnosti při práci s ostrými předměty a horkou vodou.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou
V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Policie zasahuje na pražském magistrátu, zajímá se o odbor pozemních komunikací
Policie zasahuje v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci, zajímá se o odbor pozemních...
Na Štvanici se psaly dějiny tenisu. Kvůli slavnému stadionu zmizela i porodnice
Do neděle hostí Štvanice turnaj WTA 250. Na antukových kurtech se představují světové tenisové...
V Rakovníku pokračuje modernizace šaten zimního stadionu, přibude vybavení
V Rakovníku pokračuje modernizace šaten i dalších částí městského zimního stadionu. Město nyní...
Dožínky Zlínského kraje bude v srpnu opět hostit Podzámecká zahrada v Kroměříži
Dožínky Zlínského kraje bude letos opět hostit Podzámecká zahrada v Kroměříži. Tradiční akce je...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 13
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 332x