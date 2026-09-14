Jednoočka, modrá mycí houba a krvavé kapky
Vzala jsem ručník s kytičkami a vyplížila se do koupelny. Pečlivě jsem za sebou zamkla dveře a dvakrát zmáčkla kliku, abych se ujistila, že jsou dveře pevně na zámek.
Podívala jsem se do zrcadla. Viděla jsem dospívající, krátkozrakou holku s pár pupínky na obličeji, předkusem a dlouhou ofinou. Pořád ten samý obraz. Dlouhé vlasy svážu do ohonu a oblečení házím do koše na špinavé prádlo. Znovu pohledem zabloudím k zrcadlu, teď je ten pohled o něco lepší. Jsem štíhlá, na těle nemám ani gram tuku. Vlezu do sprchy a pustím vodu. Zavírám oči a nechávám teplou vodu stékat po těle. Po vlasech. Dolů.
Stojím tak dlouho, předlouho. Najednou se mi zatočí hlava a musím si sednout. Už nejsem v naší koupelně, ale sedím před obrazovkou počítače. Hraju jakousi hloupou hru. „Jeho“ nevidím, ale cítím, že se ke mně blíží. Cítím jeho dech po pálence, šeptá mi, že jsem krásná, že jsem nádherná. Křičím.
Najednou se přistihnu, že křičím doopravdy. Znovu jsem v koupelně. Popadnu modrou mycí houbu, která leží na okraji vany, a drhnu se. Drhnu se, až mě bolí ruce a tělo zčervená. Místy vytrysknou krůpěje krve. Nevadí mi to, potřebuji ze sebe dostat všechnu tu nečistotu a hnus. Už ho nikdy, nikdy, nechci vidět. …
…V tuto chvíli ještě netuším, že se znovu potkáme za šest let.
A že na život s úzkostí je slušně „založeno“.
Jana Nováková
Jednoočka, ruka v kalhotkách a Pac-Man
... schovala jsem se pod peřinou a rozplakala se. V hrudi jsem pocítila tlak obrovského svěráku, který drtí žebra, plíce, až dochází vzduch. Hlava se točí, nebo se točí svět? Mám strach... strašný strach.
Jana Nováková
Jednoočka, šachy a ruka pod kalhotkami
Ve vzpomínkách je mi zase dvanáct, pozdní večerní hodina, sedím doma a koukám, jak můj otec a vzdálený příbuzný hrají u stolu v naší jídelně šachy. Kousek ode mě stojí dvě skleničky a láhev s nějakou tekutinou.
Jana Nováková
Jednoočka, osmičkový týden a hladový vlk
Období druhé půlky srpna se letos u nás nese ve znamení osmiček. Nejprve slavíme s mužem dvacet osm let od uzavření manželství, o dva dny později slaví náš děda, respektive táta mého muže, osmdesáté osmé narozeniny.
Jana Nováková
Jednoočka, zahradní sprcha pod vinohradem a létající talíř
Po operaci nohy mám stále obvaz a používám k přesunu berle a speciální ortézu, bez kterých je došlap zatím velmi přísně zapovězen. Takže se pohybuji v prostředí domova, který by měl být bezpečným místem bez nástrah a nebezpečí.
Jana Nováková
Jednoočka, paní Eva a krásný doktor Josef
Bude to už nějaký ten pátek, co jsem se kromě levostranné slepoty, a dalších, věku přiměřených neduhů, začala potýkat i s deformitou přednoží.
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