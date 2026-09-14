Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jednoočka, modrá mycí houba a krvavé kapky

Jana Nováková
Nevím, jak dlouho jsem byla pod peřinou. Možná jsem i usnula, nevím. Když jsem se odvážila vykouknout, všude byl klid, jen hodiny tikaly a z ložnice se z dálky ozývalo hlasité chrápání.

Vzala jsem ručník s kytičkami a vyplížila se do koupelny. Pečlivě jsem za sebou zamkla dveře a dvakrát zmáčkla kliku, abych se ujistila, že jsou dveře pevně na zámek.

Podívala jsem se do zrcadla. Viděla jsem dospívající, krátkozrakou holku s pár pupínky na obličeji, předkusem a dlouhou ofinou. Pořád ten samý obraz. Dlouhé vlasy svážu do ohonu a oblečení házím do koše na špinavé prádlo. Znovu pohledem zabloudím k zrcadlu, teď je ten pohled o něco lepší. Jsem štíhlá, na těle nemám ani gram tuku. Vlezu do sprchy a pustím vodu. Zavírám oči a nechávám teplou vodu stékat po těle. Po vlasech. Dolů.

Stojím tak dlouho, předlouho. Najednou se mi zatočí hlava a musím si sednout. Už nejsem v naší koupelně, ale sedím před obrazovkou počítače. Hraju jakousi hloupou hru. „Jeho“ nevidím, ale cítím, že se ke mně blíží. Cítím jeho dech po pálence, šeptá mi, že jsem krásná, že jsem nádherná. Křičím.

Najednou se přistihnu, že křičím doopravdy. Znovu jsem v koupelně. Popadnu modrou mycí houbu, která leží na okraji vany, a drhnu se. Drhnu se, až mě bolí ruce a tělo zčervená. Místy vytrysknou krůpěje krve. Nevadí mi to, potřebuji ze sebe dostat všechnu tu nečistotu a hnus. Už ho nikdy, nikdy, nechci vidět. …

…V tuto chvíli ještě netuším, že se znovu potkáme za šest let.

A že na život s úzkostí je slušně „založeno“.

Autor: Jana Nováková | pondělí 14.9.2026 22:00 | karma článku: 0 | přečteno: 18x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Jana Nováková

Jednoočka, ruka v kalhotkách a Pac-Man

... schovala jsem se pod peřinou a rozplakala se. V hrudi jsem pocítila tlak obrovského svěráku, který drtí žebra, plíce, až dochází vzduch. Hlava se točí, nebo se točí svět? Mám strach... strašný strach.

1.9.2026 v 11:13 | Karma: 10,26 | Přečteno: 294x | Diskuse | Osobní

Jana Nováková

Jednoočka, šachy a ruka pod kalhotkami

Ve vzpomínkách je mi zase dvanáct, pozdní večerní hodina, sedím doma a koukám, jak můj otec a vzdálený příbuzný hrají u stolu v naší jídelně šachy. Kousek ode mě stojí dvě skleničky a láhev s nějakou tekutinou.

26.8.2026 v 11:52 | Karma: 16,72 | Přečteno: 450x | Diskuse | Osobní

Jana Nováková

Jednoočka, osmičkový týden a hladový vlk

Období druhé půlky srpna se letos u nás nese ve znamení osmiček. Nejprve slavíme s mužem dvacet osm let od uzavření manželství, o dva dny později slaví náš děda, respektive táta mého muže, osmdesáté osmé narozeniny.

21.8.2026 v 15:04 | Karma: 9,39 | Přečteno: 237x | Diskuse | Osobní

Jana Nováková

Jednoočka, zahradní sprcha pod vinohradem a létající talíř

Po operaci nohy mám stále obvaz a používám k přesunu berle a speciální ortézu, bez kterých je došlap zatím velmi přísně zapovězen. Takže se pohybuji v prostředí domova, který by měl být bezpečným místem bez nástrah a nebezpečí.

13.8.2026 v 20:23 | Karma: 9,62 | Přečteno: 173x | Diskuse | Osobní

Jana Nováková

Jednoočka, paní Eva a krásný doktor Josef

Bude to už nějaký ten pátek, co jsem se kromě levostranné slepoty, a dalších, věku přiměřených neduhů, začala potýkat i s deformitou přednoží.

3.8.2026 v 9:28 | Karma: 13,27 | Přečteno: 287x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna
10. září 2026  17:15

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho....

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

ilustrační snímek
7. září 2026  14:37

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...
8. září 2026

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...

Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.
7. září 2026  15:59

Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...

Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy

Koláž trolejbusů vytvořených AI
8. září 2026  6:02

Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co...

AVE CZ: Naměřené hodnoty v okolí čáslavské skládky nepřekračují limity

ilustrační snímek
14. září 2026  18:37,  aktualizováno  18:37

Obyvatelé Čáslavi na Kutnohorsku nejsou podle odpadové společnosti AVE CZ nijak ohroženi místní...

Plzeňský kraj vybral Arrivu na zajištění dopravy bateriovými vlaky od roku 2030

ilustrační snímek
14. září 2026  18:20,  aktualizováno  18:20

Plzeňský kraj dnes vybral nového dopravce, firmu Arriva vlaky, která bude 15 let zajišťovat...

Vyrazili spolu na houby, měli se sejít u auta. Hledaného muže našli mrtvého

ilustrační snímek
14. září 2026  8:32,  aktualizováno  19:46

Od neděle pátrala policie po dvaašedesátiletém muži, který se ztratil při houbaření nedaleko...

Dynamická závora. V Troji neprošla, bude v ucpané oblasti kolem Šáreckého údolí?

Ráno se Šárecké údolí zaplní auty. Odpoledne to bývá klidnější. Přesto Praha 6,...
14. září 2026  19:17

Do Prahy 6 se od středních Čech přes Nebušice každé ráno hrnou stovky aut. Ty jedou přes Šárecké...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jana Nováková

  • Počet článků 19
  • Celková karma 11,84
  • Průměrná čtenost 324x
Při čtvrtém porodu se mi odchlípla sítnice, tato diagnóza nebyla lékařem rozpoznána, tak jsem po několika operacích a dalších peripetiích přišla o oko. Chtěla bych psát o životě s jedním okem. Třeba to někomu taky pomůže - zjištění, že má někdo třeba podobný problém.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet