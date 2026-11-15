Jednoočka, croissant s mozzarellou a rajčetem a hnědé a modré oko
hladím jeho dokonalé tvary, a koukám na barevné listy kolem sebe. Vím, že opět nastane doba ranních (i celodenních) mlh, mrholení a šera.
Přesně takové počasí nás provázelo celým prvním dnem v Ústí. Už při výstupu z vlaku se nám opřel vítr do zad a na hlavu nám začaly dopadat drobounké kapky. Nu což, nejsme z cukru, tak jsem si pečlivě zavázala šálu, na hlavu nasadila kapuci, a vydali jsme se vstříc severočeské metropoli.
Už ve vlaku jsme přemýšleli, kam na oběd. Nic velkého, prostě něco malého k zakousnutí. Přesně pro tyto účely funguje v podchodu ústeckého vlakového nádraží bistro. Je hodně malé, ale v chladicích vitrínách mají snad kompletní sortiment baget, housek, rohlíků, koblihů, no prostě všeho myslitelného. Už nevím, co si dal Tom, já jsem to vyřešila croissantem s mozzarellou a rajčetem. Bude to croissant číslo jedna. To jsem v tu chvíli ale ještě netušila. Dobré jídlo se musí ještě něčím dobrým spláchnout. Je zima, že by psa nevyhnal, takže teplá káva bude dokonalá.
A už můžeme vyrazit přímo do centra města. Potkáváme sem tam nějakou dvojici nebo rodinku, tu a tam táhne páníček psa, ale jinak celkem prázdno. Naše kroky míří k nákupnímu centru, kde má výchozí (a cílovou) stanici lanovka na Větruši. Vlastně ani nevím, co to Větruše je, jen vím, že cesta tam vede lanovkou přes rušnou silnici a v cíli je vyhlídka na město.
Cesta trvala jen pár minut a jsme nahoře. Vyhlídka na Labe a okolní hory je krásná. Ještě jsme si prošli přírodní a zrcadlové bludiště a prohlídli si místo, kde před několika sty lety bývalo popraviště. Navzdory nevlídnému počasí je nám fajn a smějeme se – v labyrintu jsem už pořádně dlouho nebyla 😊
Cesta zpět je opět lanovkou a pak už jen trolejbusem ke Kovářovi. Tedy do penzionu, kde strávíme dnešní noc. Už z dálky vidíme, že jeho součástí je i restaurace, kde je pořádně živo. Takže hermelín k večeři a dobrou noc.
Další den mám schůzku s panem Vítem, sklářem a očním protetikem. Je pro mě téměř magické sledovat, jak se z tyčinky skla pomalu stává umělé oko. Pan Vít je velmi šikovný – pracuje přesně a rychle, ale stihneme si i povídat. Ještě nezbytné ochlazení a omytí, a můžeme zkoušet. Padne úplně dokonale. Takže se rozloučím a hurá zpět. Na nádraží si dávám jako pozdní snídani croissant s mozzarellou a rajčetem číslo dva a do batohu si beru croissant číslo tři (na oběd 😊
Míříme rychlíkem do Prahy, kde je pár hodin přestávka, a pak zpět na Moravu.
No a kde je to modré oko? Už víckrát mě mé děti hecovaly, abych si pořídila nějakou jinou barvu. Docela dlouho jsem odolávala, ale tentokrát jsem požádala pana Víta i o oko modré. Takže mohu mít na sobě jedno oko hnědé a jedno modré. Že je to úlet? Je to praštěné? Možná ano. Ale proč ne? 😊
Jana Nováková
Jednoočka, cesta do Ústí, prosecco k snídani a uvařená paní
Již nějakou dobu jsem se zaobírala myšlenkou, že bych si „zasloužila“ nové oko. To se lehce řekne, ale hůř udělá, protože výrobců očních protéz je u nás jen několik. A pokud se ještě rozhodnete, že chcete oko skleněné...
Jana Nováková
Jednoočka, pan Daniel, květák v akci a noha ve dveřích šaliny
Život s jedním okem a dvěma berlemi jsem si vyzkoušela, nebo spíše zkouším, poslední dva měsíce. Toto teď zaměstnává mou mysl víc, než vzpomínky. Mysl...ale také svaly, pozornost a trpělivost.
Jana Nováková
Jednoočka, modrá mycí houba a krvavé kapky
Nevím, jak dlouho jsem byla pod peřinou. Možná jsem i usnula, nevím. Když jsem se odvážila vykouknout, všude byl klid, jen hodiny tikaly a z ložnice se z dálky ozývalo hlasité chrápání.
Jana Nováková
Jednoočka, ruka v kalhotkách a Pac-Man
... schovala jsem se pod peřinou a rozplakala se. V hrudi jsem pocítila tlak obrovského svěráku, který drtí žebra, plíce, až dochází vzduch. Hlava se točí, nebo se točí svět? Mám strach... strašný strach.
Jana Nováková
Jednoočka, šachy a ruka pod kalhotkami
Ve vzpomínkách je mi zase dvanáct, pozdní večerní hodina, sedím doma a koukám, jak můj otec a vzdálený příbuzný hrají u stolu v naší jídelně šachy. Kousek ode mě stojí dvě skleničky a láhev s nějakou tekutinou.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci
Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...
Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola
Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...
Konec chlouby za miliardy: Zamíří nejdražší lokomotivy Českých drah do šrotu?
Měly představovat vrchol českého železničního strojírenství a stát se moderní oporou dálkové...
Praha má po 70 letech nový hřbitov. Lidem připomíná lodní okénka nebo jaderný reaktor
Kulaté otvory ve vysokých betonových zdech připomínají lodní kajuty, někomu možná i jaderný...
Bouřící Letná ucpala pražskou MHD. Metro je přeplněné a nabírá zpoždění
Dopravní podnik kvůli přeplněnosti části stanic reguluje provoz metra. Linka C se zpožďuje,...
Rekordní demonstrace na Letné. Lidé se bouří proti vládním plánům s ČT a Českým rozhlasem
Letná se stala dějištěm velkého protestu proti plánovaným změnám financování České televize a...
Karlovy Vary začínají s přípravou nové budovy městské policie v Tuhnicích
Karlovy Vary začínají s projektovou přípravou budoucí budovy městské policie, měla by být v areálu...
Prostor u autobusového nádraží v Krnově čeká proměna za 123 milionů korun
Parkoviště u autobusového nádraží v Krnově na Bruntálsku čeká v příštím roce revitalizace, která má...
- Počet článků 22
- Celková karma 11,65
- Průměrná čtenost 317x