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Jednoočka, croissant s mozzarellou a rajčetem a hnědé a modré oko

Jana Nováková
Už dva a půl týdne jsem šťastnou majitelkou nového oka. Je skleněné, hladké a má barvu kaštanů na podzim. Mám ráda kaštany. Jsou elegantní a lesklé. Na podzim si vždy nějaký schovám do kapsy

hladím jeho dokonalé tvary, a koukám na barevné listy kolem sebe. Vím, že opět nastane doba ranních (i celodenních) mlh, mrholení a šera.

Přesně takové počasí nás provázelo celým prvním dnem v Ústí. Už při výstupu z vlaku se nám opřel vítr do zad a na hlavu nám začaly dopadat drobounké kapky. Nu což, nejsme z cukru, tak jsem si pečlivě zavázala šálu, na hlavu nasadila kapuci, a vydali jsme se vstříc severočeské metropoli.

Už ve vlaku jsme přemýšleli, kam na oběd. Nic velkého, prostě něco malého k zakousnutí. Přesně pro tyto účely funguje v podchodu ústeckého vlakového nádraží bistro. Je hodně malé, ale v chladicích vitrínách mají snad kompletní sortiment baget, housek, rohlíků, koblihů, no prostě všeho myslitelného. Už nevím, co si dal Tom, já jsem to vyřešila croissantem s mozzarellou a rajčetem. Bude to croissant číslo jedna. To jsem v tu chvíli ale ještě netušila. Dobré jídlo se musí ještě něčím dobrým spláchnout. Je zima, že by psa nevyhnal, takže teplá káva bude dokonalá.

A už můžeme vyrazit přímo do centra města. Potkáváme sem tam nějakou dvojici nebo rodinku, tu a tam táhne páníček psa, ale jinak celkem prázdno. Naše kroky míří k nákupnímu centru, kde má výchozí (a cílovou) stanici lanovka na Větruši. Vlastně ani nevím, co to Větruše je, jen vím, že cesta tam vede lanovkou přes rušnou silnici a v cíli je vyhlídka na město.

Cesta trvala jen pár minut a jsme nahoře. Vyhlídka na Labe a okolní hory je krásná. Ještě jsme si prošli přírodní a zrcadlové bludiště a prohlídli si místo, kde před několika sty lety bývalo popraviště. Navzdory nevlídnému počasí je nám fajn a smějeme se – v labyrintu jsem už pořádně dlouho nebyla 😊

Cesta zpět je opět lanovkou a pak už jen trolejbusem ke Kovářovi. Tedy do penzionu, kde strávíme dnešní noc. Už z dálky vidíme, že jeho součástí je i restaurace, kde je pořádně živo. Takže hermelín k večeři a dobrou noc.

Další den mám schůzku s panem Vítem, sklářem a očním protetikem. Je pro mě téměř magické sledovat, jak se z tyčinky skla pomalu stává umělé oko. Pan Vít je velmi šikovný – pracuje přesně a rychle, ale stihneme si i povídat. Ještě nezbytné ochlazení a omytí, a můžeme zkoušet. Padne úplně dokonale. Takže se rozloučím a hurá zpět. Na nádraží si dávám jako pozdní snídani croissant s mozzarellou a rajčetem číslo dva a do batohu si beru croissant číslo tři (na oběd 😊

Míříme rychlíkem do Prahy, kde je pár hodin přestávka, a pak zpět na Moravu.

No a kde je to modré oko? Už víckrát mě mé děti hecovaly, abych si pořídila nějakou jinou barvu. Docela dlouho jsem odolávala, ale tentokrát jsem požádala pana Víta i o oko modré. Takže mohu mít na sobě jedno oko hnědé a jedno modré. Že je to úlet? Je to praštěné? Možná ano. Ale proč ne? 😊

Autor: Jana Nováková | neděle 15.11.2026 16:01 | karma článku: 0 | přečteno: 15x
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Jana Nováková

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Při čtvrtém porodu se mi odchlípla sítnice, tato diagnóza nebyla lékařem rozpoznána, tak jsem po několika operacích a dalších peripetiích přišla o oko. Chtěla bych psát o životě s jedním okem. Třeba to někomu taky pomůže - zjištění, že má někdo třeba podobný problém.

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