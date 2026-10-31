Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jednoočka, cesta do Ústí, prosecco k snídani a uvařená paní

Jana Nováková
Již nějakou dobu jsem se zaobírala myšlenkou, že bych si „zasloužila“ nové oko. To se lehce řekne, ale hůř udělá, protože výrobců očních protéz je u nás jen několik. A pokud se ještě rozhodnete, že chcete oko skleněné...

... tak jste si zadělali na logistický úkol.

Všichni „sklenění protetici“ se totiž od místa mého bydliště nachází na opačném konci naší země. V porovnání s rozlohou mnohem většími státy je to samozřejmě „nuda“, ale naplánovat si takovou cestu, když nemáte auto, a ideálně byste neměli chybět v práci…

Nicméně, touha po novém oku se jednoho dne stala tak silnou, že bylo rozhodnuto – domluvím se s panem Vítem z Ústí nad Labem a pojedeme na výlet. Na výlety se často jezdí o prázdninách, ty podzimní jsou časově nejblíž, tak je to jasné. No a vzhledem k brzkému rannímu objednání jsem se rozhodla, že pojedeme o den dříve, abychom těch pár set kilometrů urazili včas. Jak by řekla Simona v kultovním českém sitcomu „Comeback“, dokonce můžeme hovořit, že jedeme na dovolenou (“…když jsi někde přes noc, pak je to dovolená…“ 😊

Tudíž je třeba zajistit nocleh a koupit jízdenky na vlak. Samozřejmě včas, protože zkoordinovat vše tak, aby to „klaplo“, může být logistický „oříšek“. …

Než jsme se nadáli, sedíme ve vlaku. Pohodlné sedačky, nezbytný croissant se šunkou a prosecco, které mi na mou žádost stevard s profesionálním výrazem podal, a vůbec se nepodivil, že je půl osmé ráno. Ještě trochu přitopit a cítím se jako v ráji. V blaženém polospánku cesta příjemně ubíhala a až si naše spolucestující paní začala odkládat šálu a svetry, došlo mi, že tepla asi bylo už dost, a páčku jsme upravili, aby se nám paní úplně neuvařila.

V Praze přestup na Labe a pokračujeme dál. Trochu jsem se podivila, že průvodčí při kontrole mojí jízdenky mluví něco o „IN kartě“, ale než jsme se pořádně stihli pokochat okolní krajinou (moc pěkná je česká země), vystupujeme. Ústí nás přivítalo dušičkovým počasím – tedy nízkou oblačností a nízkou teplotou. Nás ale nic nezastaví, mise za novým okem začíná 😊

PS.: Tím, kdo mě na mé cestě doprovází, je samozřejmě můj choť Tom 😊

Autor: Jana Nováková | sobota 31.10.2026 11:40 | karma článku: 6,18 | přečteno: 72x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Jana Nováková

Jednoočka, pan Daniel, květák v akci a noha ve dveřích šaliny

Život s jedním okem a dvěma berlemi jsem si vyzkoušela, nebo spíše zkouším, poslední dva měsíce. Toto teď zaměstnává mou mysl víc, než vzpomínky. Mysl...ale také svaly, pozornost a trpělivost.

27.9.2026 v 10:03 | Karma: 11,89 | Přečteno: 177x | Diskuse | Osobní

Jana Nováková

Jednoočka, modrá mycí houba a krvavé kapky

Nevím, jak dlouho jsem byla pod peřinou. Možná jsem i usnula, nevím. Když jsem se odvážila vykouknout, všude byl klid, jen hodiny tikaly a z ložnice se z dálky ozývalo hlasité chrápání.

14.9.2026 v 22:00 | Karma: 7,63 | Přečteno: 183x | Diskuse | Osobní

Jana Nováková

Jednoočka, ruka v kalhotkách a Pac-Man

... schovala jsem se pod peřinou a rozplakala se. V hrudi jsem pocítila tlak obrovského svěráku, který drtí žebra, plíce, až dochází vzduch. Hlava se točí, nebo se točí svět? Mám strach... strašný strach.

1.9.2026 v 11:13 | Karma: 10,26 | Přečteno: 305x | Diskuse | Osobní

Jana Nováková

Jednoočka, šachy a ruka pod kalhotkami

Ve vzpomínkách je mi zase dvanáct, pozdní večerní hodina, sedím doma a koukám, jak můj otec a vzdálený příbuzný hrají u stolu v naší jídelně šachy. Kousek ode mě stojí dvě skleničky a láhev s nějakou tekutinou.

26.8.2026 v 11:52 | Karma: 16,72 | Přečteno: 460x | Diskuse | Osobní

Jana Nováková

Jednoočka, osmičkový týden a hladový vlk

Období druhé půlky srpna se letos u nás nese ve znamení osmiček. Nejprve slavíme s mužem dvacet osm let od uzavření manželství, o dva dny později slaví náš děda, respektive táta mého muže, osmdesáté osmé narozeniny.

21.8.2026 v 15:04 | Karma: 9,77 | Přečteno: 248x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout

V případě obtíží je nutné vše pobrat se svým praktickým lékařem.
27. října 2026

Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...

OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky
27. října 2026

Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se...

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Při osmdesátikilometrové rychlosti většinou metro nezastaví dříve než za 200...
28. října 2026  11:55

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...
29. října 2026  6:06,  aktualizováno  7:39

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...

V Praze napočítali až 72 typů odpadkových košů. Některé pamatují ještě Husáka

Velká galerie pražských odpadkových košů. Na Andělu. V protisvětle, které...
25. října 2026

Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové...

Sbírka na vyhořelý kostel v Chlumu u Třeboně končí, lidé poslali 2,1 milionu Kč

ilustrační snímek
31. října 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Sbírka na poutní barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně, který na jaře 2024...

Festival Opera Schrattenbach připomene šedesátiny skladatele Víta Zouhara

ilustrační snímek
31. října 2026  13:11,  aktualizováno  13:11

Šedesáté narozeniny skladatele, muzikologa a pedagoga Víta Zouhara připomene letošní ročník...

Policie ve Zlíně dopadla mladého cizince. Je podezřelý ze znásilnění

Ilustrační snímek zatčeného muže
31. října 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Zlínští kriminalisté v pátek po několikahodinovém pátrání zadrželi devatenáctiletého cizince...

Výlov na Kudlovské přehradě přerušil nečekaný nález. Našli válečnou minu

Ve Zlíně začali vypouštět Kudlovskou přehradu v centru města. Součástí je...
31. října 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Kudlovská přehrada v centru Zlína se po celotýdenním vypouštění dočkala výlovu. Akce přilákala...

Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí

Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...

Jana Nováková

  • Počet článků 21
  • Celková karma 10,76
  • Průměrná čtenost 317x
Při čtvrtém porodu se mi odchlípla sítnice, tato diagnóza nebyla lékařem rozpoznána, tak jsem po několika operacích a dalších peripetiích přišla o oko. Chtěla bych psát o životě s jedním okem. Třeba to někomu taky pomůže - zjištění, že má někdo třeba podobný problém.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.