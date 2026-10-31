Jednoočka, cesta do Ústí, prosecco k snídani a uvařená paní
... tak jste si zadělali na logistický úkol.
Všichni „sklenění protetici“ se totiž od místa mého bydliště nachází na opačném konci naší země. V porovnání s rozlohou mnohem většími státy je to samozřejmě „nuda“, ale naplánovat si takovou cestu, když nemáte auto, a ideálně byste neměli chybět v práci…
Nicméně, touha po novém oku se jednoho dne stala tak silnou, že bylo rozhodnuto – domluvím se s panem Vítem z Ústí nad Labem a pojedeme na výlet. Na výlety se často jezdí o prázdninách, ty podzimní jsou časově nejblíž, tak je to jasné. No a vzhledem k brzkému rannímu objednání jsem se rozhodla, že pojedeme o den dříve, abychom těch pár set kilometrů urazili včas. Jak by řekla Simona v kultovním českém sitcomu „Comeback“, dokonce můžeme hovořit, že jedeme na dovolenou (“…když jsi někde přes noc, pak je to dovolená…“ 😊
Tudíž je třeba zajistit nocleh a koupit jízdenky na vlak. Samozřejmě včas, protože zkoordinovat vše tak, aby to „klaplo“, může být logistický „oříšek“. …
Než jsme se nadáli, sedíme ve vlaku. Pohodlné sedačky, nezbytný croissant se šunkou a prosecco, které mi na mou žádost stevard s profesionálním výrazem podal, a vůbec se nepodivil, že je půl osmé ráno. Ještě trochu přitopit a cítím se jako v ráji. V blaženém polospánku cesta příjemně ubíhala a až si naše spolucestující paní začala odkládat šálu a svetry, došlo mi, že tepla asi bylo už dost, a páčku jsme upravili, aby se nám paní úplně neuvařila.
V Praze přestup na Labe a pokračujeme dál. Trochu jsem se podivila, že průvodčí při kontrole mojí jízdenky mluví něco o „IN kartě“, ale než jsme se pořádně stihli pokochat okolní krajinou (moc pěkná je česká země), vystupujeme. Ústí nás přivítalo dušičkovým počasím – tedy nízkou oblačností a nízkou teplotou. Nás ale nic nezastaví, mise za novým okem začíná 😊
PS.: Tím, kdo mě na mé cestě doprovází, je samozřejmě můj choť Tom 😊
Jana Nováková
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