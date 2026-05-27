Jednoočka a středa ráno a 28 stupňů ve stínu a 1100 kroků
Ráno probíhalo rutinně. Poprvé jsem procitla kolem půl čtvrté ráno, kdy se naše psí babička rozhodovala, jestli už je čas na ranní venčení. Zvítězila lenost a vzhledem k tomu, že ani naše čtyři kočky nechtěly snídat, tak jsem se ještě oddala snění.
V sedm ale už vstáváme všichni. Vlak mi sice jede až v deset, ale mám ráda pomalý „rozjezd“ s kávou, jogurtovou kaší a nějakým filmem. Případně ještě podle nálady a potřeby uklidím vyžehlené prádlo, nebo zapnu myčku. Domácnost zvládám „levou zadní“. Jako správná „jednoočka“ (se „slušně“ rozjetými involučními příznaky) ke spoustě věcí potřebuji brýle. Teď mám na mysli samozřejmě brýle na blízko, které jsem si zvykla nosit zaháknuté na horním okraji trička u krku a mám je tak neustále k dispozici. Sice už mám nacvičené zapínání myčky, pračky i sušičky „po paměti“, ale pořád zbývá mnoho jiných činností, kde se bez pomoci „zvětšovacích sklíček“ neobejdu. No, aspoň mám tak své brýle neustále u sebe a nehledám je. Na hledání brýlí je odborník moje máma. Jako dítě jsem vždycky šílela, když své brýle odkládala na všechna myslitelná, i nemyslitelná, místa v domácnosti. V tomto ohledu padlo jablko přímo ke kmeni jabloně, protože já jsem schopná brýle odkládat naprosto kamkoli a kdykoli. Kdyby se v této disciplíně konala nějaká soutěž, měla bych slušné šance na vítezství…
Ale už je čas na cestu na nádraží. Sluníčko se dnes opravdu činí, tak se snažím vyhledávat aspoň kousky chodníku ve stínu. I tak bych bez slunečních brýlí neměla šanci oněch tisíc sto kroků ujít. Takže mžourám na cestu a sunu se krok za krokem do cíle svého snažení. Naštěstí cesta vede po rovině a pak z kopce, tak jsem za sedm minut na nádraží. Snad vlak pojede včas…
Jana Nováková
Jednoočka nesnáší květen, a ani „byl pozdní večer …“ to nezachrání
Nevím, jak viděl máj slavný český spisovatel Mácha, ale já musím poctivě říct, že květen zrovna moc v lásce nemám. Někteří tvrdí, že jsem všechno, jen ne romantik, ale to jsou samozřejmě pomluvy...
Jana Nováková
Jednoočka plánuje nakupovat novou protézku a medituje nad minulostí
Už je to osm měsíců, co jsem byla „nakupovat“ protézku. Jestli je to málo, nebo moc, to nevím, v každém případě to začíná být více, než žádoucí.
Jana Nováková
„Jednoočka“ a její trénink nasazování a vyndávání oka
Samozřejmě nemám na mysli to skutečné, ale jen tu náhražku, co nosím. I když už se mě pár lidí otázalo, zda přes ni vidím. Nejsem Arnold v Terminátorovi, a ani moderní medicína tuto záležitost ještě neumí. Třeba časem...Ale dnes..
Jana Nováková
„Jednoočka“ a její sobotní příprava oběda
Vaření je můj veliký koníček, posedlost už možná. Ale je to i z nouze ctnost, protože při míchání, krájení a podobných aktivitách nemusíte mít zrak jako ostříž. Stačí trocha opatrnosti při práci s ostrými předměty a horkou vodou.
Jana Nováková
Co přinesl leden? Předsevzetí, začátek plesové sezóny, ledovku, den objímání….nebo ne?
Ani jsem si nevšimla, jak nám leden strašně valí. Dávno přešly Vánoce a přesně za dva měsíce bude jaro. Všechno vypadá jako krásná idylka. Ale...
|Další články autora
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem
Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...
Hnutí někdejšího hejtmana Vondráka se zapojí do komunálních i senátních voleb
Hnutí OK někdejšího moravskoslezského hejtmana Iva Vondráka se chce zapojit do letošních...
Zájemcům se znovu otevřou menší památkové objekty na jihovýchodě Moravy
Zájemci budou moci znovu navštívit menší památkové objekty a muzea na jihovýchodě Moravy. Některé z...
Za porušení zákazu koupání v ledovcových jezerech v NP Šumava hrozí pokuta
Šumavský národní park registroval, že někteří lidé porušují zákaz koupání v ledovcových jezerech....
Svitavy chtějí zvýšit počet trvale hlášených obyvatel, nabízejí 10.000 korun
Svitavská radnice nabízí 10.000 korun každému, kdo ve městě žije a přihlásí se k trvalému pobytu....
- Počet článků 12
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 333x