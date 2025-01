Co přinesl leden? Předsevzetí, začátek plesové sezóny, ledovku, den objímání….nebo ne?

Ani jsem si nevšimla, jak nám leden strašně valí. Dávno přešly Vánoce a přesně za dva měsíce bude jaro. Všechno vypadá jako krásná idylka. Ale...

A vlastně taky je. I když se mi „povedlo“ cestou z práce na tramvaj šlápnout do psího pokladu Ten pocit, když si uvědomíte, že takto do tramvaje, ani vlaku nemůžete. Tak jsem zavrhla popojet tramvají a vydala se centrem města pěšky.

Mimoděk jsem si vzpomněla, jak moje nejstarší dcera při první procházce v parku, jako dvouletá, skotačila mezi keříky, a mě jen tak mimoděk napadlo, že určitě do něčeho šlápne.. A považte, fakt se jí to povedlo. Celou botičku měla pěkně poctivě oblepenou nevábně vypadající, a ještě více nevábně páchnoucí, hmotou. Kdyby to nebyly krásné zimní boty, tak by mě mohla napadnout kacířská myšlenka boty švihnout do popelnice, ale takto jsem se po příchodu domů jala vyšťourávat hmotu z krásně hlubokého a členitého vzorku podrážky. Ufff… byl to boj, ale nakonec jsme „zvítězily“.

No ale dnešek přinesl jiný „zážitek“. Možná jsem si dala „lehčí“ úvod, aby mohlo přijít vážnější pokračování. … Již od včerejška mě znovu zlobí protézka oka. Dnes ráno už to bylo tak drsné, že jsem se jen horko těžko soustředila na práci. Jako by mi někdo drhnul důlek ocelovým kartáčem, nebo tam vysypal tatrovku písku. Jen s obtížemi převádím pozornost a těším se domů, až skleněný artefakt uložím do krabičky.

Shodou okolností ale ještě před tím jdu odpoledne na plánovanou oční preventivní kontrolu. Paní optometristka byla velmi příjemná a s úsměvem mě „stěhovala“ od jednoho přístroje ke druhému. A resumé? U jediného oka se mi ztenčuje rohovka, bude potřeba další vyšetření a konzultace s lékařem. To, že se někde v oční kouli nachází rohovka, jsem jaksi od školních let tušila. Ale co to znamená, co bude následovat… no, necháme se překvapit. Ale teď už tu máme kromě protézky další komplikaci. Ale houby komplikaci….. psí lejno na botě je komplikace. Za dva měsíce tu máme první jarní den. Už se těším. Už brzy znovu vyrazíme do přírody, vlastně i do těch rozkvetlých parků, těším se. Moc. 😊