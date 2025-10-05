Volby
Hned zkraje, rodinu nám nerozložily, a to je dobrá zpráva. Ač z týmů různých, nadále se budeme nejen stýkat, ale i mít se rádi a podporovat se a tak podobně, jak to v rodinách chodí.
Koneckonců, přežili jsme leccos jako Češi, nějaké výsledky voleb by nás asi rozhodit neměly. Když to tedy od rodin povýším o level výš.
A teď dolů k zážitkům volebním.
Bydlíme v přízemí. A shodou okolností přímo pod našimi okny vede cesta ke škole, kde se volilo. V pátek po 14:00 to bylo fakt procesí. A přes otevřenou ventilačku jsme si vyslechli opravdu leccos. Hodně nasraných lidí, povětšinou seniorního věku. V sobotu se to trochu změnilo, chodily rodinky s dětmi.
My jsme šli v pátek podvečer. Minule se mnou Tomík šel a byl v místnosti za hvězdu. Komisařce sdělil, že občanku nechceš a šel se mnou za plentu a zkoumal, co tam dělám. Škola hezká zhodnotil nakonec. Tentokrát už ovšem odmítl účast hned doma, školu nechceš, volby nechceš, zůstal doma, nevolič jeden :-) .
V sobotu u nás čétédvacetčtyřka jela imrvére. Ale kdo čtete moje články, víte, že to není nic výjimečného. Tomík politiku a zprávy sleduje. A komentuje. Ovšem grafické provedení výsledků voleb ho dostalo. Strany běžely na pásce dole pod obrazem pravidelně a tak si brzy zapamatoval zkratky subjektů a byl schopen odmeldovat jejich výsledky. Ale!
Ty výsledky se měnily. Procenta nahoru a dolů, kdo si to má pamatovat. Vydržel to cca do sedmi večer, pak zařval STAČILO! a vypnul televizi.
Na jasnou otázku, co volby, Tome, odpověděl podobně jasně. „Nic moc.“, a šel spát. Ovšem, aby se kandidující politici necítili blbě, to on teď říká i na kuřecí řízky, které miluje.
Dneska už ho volby nezajímají, i když bedlivě sleduje OVM. Sem tam pronese nějakou hlášku převzatou od influencerů, co sleduje, ale nic zásadního.
Nás ještě trochu jo. Nebudu říkat, koho jsem volil, koho ne (to jsem psal minule a dodržel jsem), ale jsem rád, že obrat nebude nejspíš tak radikální, jak to vypadalo.
Nebojte , nebude o moc hůř... :-)
