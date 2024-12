Už skoro spím

Měl jsem ten den štěstí v neštěstí. Okamžitý bezdomovec s igelitkou v baru a ona v baru naproti mně.

Ten první večer není z hlediska důkazního důležitý, trestná činnost přišla až později. Opili jsme se, pozvala mne k sobě a vyspali jsme se spolu. Ráno jsem neodešel, koneckonců jsem neměl kam, jen jsem seběhl k vietnamcům pro nějaké jídlo a udělal snídani do postele.

Ocenila to. Malý syn byl ten víkend u otce a tak mne ani po snídani nevyhodila. Povídali jsme si. Moc to potřebovala, povídání. Nic jsem neskrýval, všechno jsem jí řekl, taky proč ne, byla moc milá a já s ní neměl žádné plány, nepotřeboval jsem jí oblbovat.

Překvapilo jí to. Že jsem upřímný a hrozný.

Byla krásná. Špinavej blond, pusu trošičku nakřivo a za brýlemi nádherné hnědé oči. Prsa zrovna do ruky a ten zadeček, no, jak říkám, nádherná. Na nohou si malovala jen palce a klín si holila jen z jedné strany, což jsem viděl ve svých 4O-ti letech poprvé.

(Sex předchozí noci byl nádherný, úžasný, galaktický, hluboký, oboustranný, smyslný a velmi, velmi divoký. Mnoho lepšího jsem dosud nezažil)

Když jsme pořád kecali a kecali a vyhládlo nám, sobota se nachýlila a já jí pozval na večeři.

„Martine, ale nepůjdeme tam, co včera. Nechci, aby dnešek byl jak včera.“

„Jasně, Lenko,“ nevěnoval jsem varování pozornost a vybral úplně jinej lokál.

Hned po předkrmu mi to řekla jasně: „Dneska u mě ještě můžeš přespat, ale zítra si dojedu pro Pavlíka a konec, žádný vztah, žádný nic, jasný?“

„Jako ani nikdy jindy, Leni?“

„Ne, jsem ti vděčná za včera i dnes, ale na víc nemám a víc nechci.“

Bylo mi to líto, ale ne moc, však i dnešek má svojí cenu a ještě včera jsem ani nedoufal, že bude takový.

Ulehli jsme. Úplně jinak než včera, prostě jsme se vykoupali a lehli vedle sebe, Lenka si nasadila brýle a začala číst knihu. Otočil jsem se k ní a začal jí hladit po stehně. Četla si. Rafinovaná holka jedna, řekl jsem si a pokračoval. Odložila brýle i knihu a zhasla lampičku. Zůstala ležet na zádech, to bylo dobré znamení. Zajel jsem rukou na neoholenou polovinu.

Malinko sebou trhla, pokud jsem si vzpomenul, podobně jako večer předtím. Mírně se natočila zadečkem ke mně. Vzrušilo mě to velmi, musela to cítit. Zadeček natočila ještě víc. Druhou rukou jsem jí sáhl na prsa.

„Ne, Martine, jen přespat, dneska jen přespat.“ Otočila se ke mně zády úplně. Nahá.

Jasně. Jen přespím, jen dva prstíčky strčím a hned zase půjdu... A jak mi napadlo, tak jsem začal konat.

Vzdychla, ale jen malinko. A pak nahlas: „Martine, NE! Už skoro spím! Nechci!“

Otočil jsem ji úplně a vnikl do ní. Vzdychala krásně, bránila se jen trošku a nakonec zakřičela dvakrát moje jméno a usnuli jsme jak nemluvňata.

Opět jsem v neděli ráno navštívil vietnamce, opět udělal snídani, ovšem byl to jiný den, kecali jsme jen do půl jedenácté. Pak jsem ji vyprovodil na tramvaj a ona jela pro syna.

Deset let jsme o sobě nevěděli, ač mám její mobil. Neměla určitě jakoukoli potřebu mne slyšet, vidět....Ani já ne, měl jsem svých starostí taky dost.

Vrazila do mě v samoobsluze. Nepoznal jsem jí hned, po té mozkové příhodě před dvěma lety s tím mívám problémy. Ale ona mne jo. Martine, Martine, moc ráda Tě vidím. Sedíme tady teď na kafi a ona pořád povídá a povídá. Jaký už je Pavlík velikej a šikovnej, že má nového muže, jak udělala dobře, že změnila práci. Sedím tu, shrbený a poslouchám tuhle krásnou ženskou, kterou jsem kdysi měl.

„Martine, můžu ti něco říct, ale něco, víš, jenom mezi námi, můžu?“

„Jasně, Leni.“

„Vzpomeneš si někdy na TO mezi námi? Já nemyslím tu první noc, to bylo hrozný, ale tu druhou.... Nikdy, Martine, nikdy jsem to nezažila tak krásný. Nezlob se na mě.“

Pyšně mlčím a říkám si v duchu, nezlobím se, Leni, snad už je to promlčený....