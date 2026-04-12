Stanice

Upozornění: Pointu blogu pochopí jen znalec Liberce, konkrétně jeho MHD. A ten systém není jednoduchý, jde o dopravní podnik dvou měst, kromě nás i Jablonce nad Nisou.

Ale jsou mezi námi jedinci, kteří ho zvládnou bravurně. Jednomu takovému bych chtěl článek věnovat.

Máme teď doma novou tradici. O víkendu jezdíme tramvají do různých koutů Liberce a okolí. Naštěstí naši předci i současníci natáhli koleje docela do dáli, takže je kam jezdit. Tomík už si předem nastudoval veškeré spoje a vládne jimi dokonale. Když jedeme, cestujícím okolo hlásí – dřív než systém- jaká bude příští zastávka. Včetně té s nejdelším názvem v Česku. (viz poutací foto) .

Dnes jsme po předchozích návštěvách ZOO-Lidové sady, Jablonec nad Nisou- Tyršovy sady a dalších destinací odjeli přímo pod Ještěd. Stanice Horní Hanychov. Takové naše symbolické rozloučení s Libercem, než si koncem školního roku splníme sen přestěhovat se do vlastního. Taky v Sudetech, ale dost daleko odsud. Jsem holt od narození ve Vimperku před 60-ti lety pohraniční tvor... A Šárynka jakbysmet.

A teď to přišlo. Normální je jet autobusem od nás z Pavlovic na Fugnerku a tam přestoupit na tramvaj do Hanychova. Tomík byl jiného přestupového názoru. Přijela 11 z Jablonce.

„Tomíku, tu ne, počkáme na trojku, jedenáctka končí na Viaduktu.“

„Nastoupit. Dvě stanice. Nádraží.“

Ano, chtěl se asi svézt více tramvajemi, na Nádraží lze přece počkat na tu naši trojku. Cestou ohlásil cestujícím následující stanicí s nejdelším názvem v Česku. (viz poutací foto)

V trojce bezchybně hlásil dál, nevynechal ani poznámku, že v Hanychově-kostel se vystupuje, když chceme navštívit babičku. (Kouká mi přes rameno, a „v pátek pojedeš, za babičkou Karlinky“ :-D

Pod Ještědem v Horním Hanychově jsem nabízel občerstvení v blízké restauraci, ale ne, tramvaj se prý hned obrací... :-) Měl pravdu.

A na zpáteční cestě mi nevyšla ani ta páteřní Fugnerka, on dobře věděl, že je lépe přestoupit až na Šaldově náměstí, tam mají autobusy a tramvaje společnou zastávku a nemusí se přecházet. Znalec, no.

Všemu sekundoval cestovní plyšový kohout. Doma jsem si ještě několikrát vyslechl veškeré trasy, které jsme dnes nestihli. Tomík miluje veřejnou dopravu :-D .

Už teď se těšíme, jak si v Mariánkách osvojí místní trasy, kousek od nás jezdí i trolejbus :-D .

Autor: Jan Andrle | neděle 12.4.2026 17:19

Další články autora

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

