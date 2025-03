Nikdy bych si nemyslel, že short mobile service může být tak důležitá. Ale může. I když krátká, velmi krátká.

Dnešní den jsme si plánovali fakt jinak. Zítra máme výročí svatby a tak jsme si chtěli udělat hezký předvíkend, s vířivkou, večeří ve dvou, svíčkama a tak ... potom.

No, první nám do toho hodila vidle dcera. Den před naším velkým dnem má maturák. Ale to je nakonec přece fajn, oslava bude trvat celé dva dny.

Větší vidle měl Pánbuh, on už prostě mívá ty největší....

Nu, a teď k té SMSce. Od božího rána jsem čekal, kdy ji od ní dostanu. Dělal jsem doma běžné věci a pořád čekal. Kdo tušíte, jaké takové blbé čekání umí být, víte. A pak jsem se okolo poledne dočkal. Přišla mi SMS..

„OK“

Nejkrásnější SMS, děkuju Bože i vám moderní technologie, ale hlavně Vám doktoři úžasní.