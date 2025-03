Skvělá volba

Není většího štěstí pro chlapa, než si vybrat dobrou ženu. Ideálně ženu, která s ním souhlasí, umí pochválit, podpoří ho, pomůže a třeba přidá i radu.

Já to štěstí mám, určitě. Ne, že bych to dal hned napoprvé, ale naponěco jo.

Povídám jí dneska po projíždce s naším - no ano, Renouškem, oslovení Píčus už jsem dobrovolně musel opustit – , tedy povídám: „Po tý zimě je fakt vevnitř hroznej bordel.“

„Jo, máš pravdu, Honzíku, strašnej, taky jsem si všimla.“

Souhlasí. Hurá!

„Napadlo mi, že bych ho zítra dal pod okno a komplet vyluxoval.“

„No, Honzo, ty máš tak skvělý nápady! Já ti nachystám prodlužku, ta šňůra od luxu by asi nestačila.“

Tomu říkám pochvala, podpora manžela a pomoc zároveň. Tedy zatím pomoc jen přislíbená, ale já jí věřím. Koneckonců, takovou věc, jako je nachystat prodlužku, dokážu v nejhorším i sám. Stejně by se mě ptala, kde je.

„A ještě by to chtělo po vyluxování pěkně otřít palubní desku od prachu a taky možná okna zevnitř vzít okenou, co myslíš. lásko?“

A k tomu jsem dostal radu nakonec, to by mi jistě samotného ani nenapadlo.

Tak vidíte, chlapi, stačí si dobře vybrat :-)