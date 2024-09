No to je mi tedy nová móda, kolegové tady píší o orgasmech, jako kdyby jich někdy tolik zažili. (Tak se v diskuzi přiznejte, zažili, nebo ne...)

Ano, všelijací Pražákové a Vavrušové si snad myslí, že tomu tématu rozumějí. A přitom, buďme při zemi, kolik jste jich tak čtenáři, zažili vy, že. Dva, maximálně tak tři za večer. Ale, co si budeme povídat, kolik takhle šťastných večerů je...

Orgasmus je věda, to se musí umět. To není jen tak hup na kozu, že jo.

Už samotná příprava je něco extra, dámy dosvědčí. A potom to, jako myslím TO, to taky nesmíte podcenit. Protože výsledek je důležitý.

I samotný orgasmus stojí za to. To se neokouká. To můžete vidět i mnohokrát za život. Krásné projevy vizuální, třeba i velmi intenzivní audio, o tělesných nemluvě.

Kolegové to rozebírali velmi detailně. A asi sofistikovaně. Já jsem nedouk, tedy to znám jen povrchně, avšak jedno vím jistě: orgasmus je LÁSKA.