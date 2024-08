Války jedou jakobynic, sportovci si poměřují výkony, olympiada je tu opet, celosvětová show jede též...

Je to fenomén, rozhodně. Fandím našim, jak jinak a olympiáda je přínosem , aspoň doufám.. Ještě před nějakými pár dny jsem si nesměl přepnout nic. TV byla ČT24, hotovo. Ale i náš malý autista nakonec uznal, že fandit je české...

Dneska se spolu koukáme na nejen olympiadu. A já mu to nebudu ztěžovat. Tomášek nikdy nebude olympionik. Stopro. Bereme to tak.

a co vy?

Fakt by bylo tak hrozné udělat v různých sportech kategorie tři? Když už to v životě takhle máme... ? Pytlík, nepytlík, jiné.... třetí... a tam si to rozdejte....