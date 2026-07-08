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Názor

Svoboda slova je naše, nedáme si ji vzít. Zní ze všech stran spektra nejen politického, ale i občanstva. Od těch, kteří ji chtějí chránit, ale i těch, kdo ji chtějí zničit, myslím. (viz. V.Havel)

Madeleine Albrightová ( v jejím případě přechylování použiji, prý to sama měla ráda) ve své úžasné knize o postupném rozebírání demokracie Fašismus-varování píše mj. „lež není názor, lež je prostě lež.“

To je hezky, stručně a jasně řečeno. Dneska jsem našel na sedačce ve vlaku do Brodu zapomenutou kytici žlutých tulipánů. Jako pomíjivý předmět neskončila ve ztrátech a nálezech, počkal jsem do konce směny a když se o ni nikdo nepřihlásil, odnesla si jí náhodná cestující. Zda byla ráda nebo ne nevím, ale mohl bych soudit podle její reakce : “ Hezká, ale já mám radši růže.“

Názor, že, trochu odrzlý, když jí měla zdarma :-)

Zamyslel jsem se nad tím trošku filosoficky a výsledek zde:

NÁZOR:

- mám radši růže než tulipány

- žlutá barva je hezká

- nebýt tulipánů by Holandsko asi nikdo neznal

- všechny tulipány je třeba bez milosti pokosit a už nikdy nepěstovat (radikální -)

- tulipány jsou nejkrásnější na světě (radikální +)

- zapomínat cokoli ve vlaku je nezodpovědné

- ten, kdo tam kytici zapomněl, je teď asi smutný

- nesnáším cokoli žluté, třeba auta české pošty, protože na ně jdou vosy

PRAVDA:

- tyhle tulipány jsou žluté

- tulipán je květina

- tuto kytici někdo zapomněl ve vlaku

- v Holandsku se pěstuje hodně tulipánů

- růže mají většinou trny

- žlutá barva jako taková neexistuje, je to jen vjem našich očních receptorů v mozku, fyzikálně jde o frekvenci světla

LEŽ:

- zapomenutá kytice jsou růže

- ty tulipány jsou modré

- v Holandsku se nikdy žádné květiny nepěstovaly

- vlaky u nás vůbec nejezdí

- NIKDO nemá rád květiny

- KAŽDÝ miluje tulipány

Prosím, téma zapomenuté kytice ve vlaku je nepodstatné, lehké a třeba i zavádějící, ale podobné posuny pravdy, lži a názoru můžeme vidět všude okolo sebe. Manipulace s pravdou je tím nejoblíbenějším nástrojem k ovládnutí lidí, tak moc oblíbeným, že se s ním setkáváme denně. I to píše naše skvělá rodačka ve své knize, Doporučuji přečist. Léto je na to velmi vhodné ( můj názor).

Krásné léto :-)

Autor: Jan Andrle | středa 8.7.2026 1:11 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

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