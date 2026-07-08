Názor
Madeleine Albrightová ( v jejím případě přechylování použiji, prý to sama měla ráda) ve své úžasné knize o postupném rozebírání demokracie Fašismus-varování píše mj. „lež není názor, lež je prostě lež.“
To je hezky, stručně a jasně řečeno. Dneska jsem našel na sedačce ve vlaku do Brodu zapomenutou kytici žlutých tulipánů. Jako pomíjivý předmět neskončila ve ztrátech a nálezech, počkal jsem do konce směny a když se o ni nikdo nepřihlásil, odnesla si jí náhodná cestující. Zda byla ráda nebo ne nevím, ale mohl bych soudit podle její reakce : “ Hezká, ale já mám radši růže.“
Názor, že, trochu odrzlý, když jí měla zdarma :-)
Zamyslel jsem se nad tím trošku filosoficky a výsledek zde:
NÁZOR:
- mám radši růže než tulipány
- žlutá barva je hezká
- nebýt tulipánů by Holandsko asi nikdo neznal
- všechny tulipány je třeba bez milosti pokosit a už nikdy nepěstovat (radikální -)
- tulipány jsou nejkrásnější na světě (radikální +)
- zapomínat cokoli ve vlaku je nezodpovědné
- ten, kdo tam kytici zapomněl, je teď asi smutný
- nesnáším cokoli žluté, třeba auta české pošty, protože na ně jdou vosy
PRAVDA:
- tyhle tulipány jsou žluté
- tulipán je květina
- tuto kytici někdo zapomněl ve vlaku
- v Holandsku se pěstuje hodně tulipánů
- růže mají většinou trny
- žlutá barva jako taková neexistuje, je to jen vjem našich očních receptorů v mozku, fyzikálně jde o frekvenci světla
LEŽ:
- zapomenutá kytice jsou růže
- ty tulipány jsou modré
- v Holandsku se nikdy žádné květiny nepěstovaly
- vlaky u nás vůbec nejezdí
- NIKDO nemá rád květiny
- KAŽDÝ miluje tulipány
Prosím, téma zapomenuté kytice ve vlaku je nepodstatné, lehké a třeba i zavádějící, ale podobné posuny pravdy, lži a názoru můžeme vidět všude okolo sebe. Manipulace s pravdou je tím nejoblíbenějším nástrojem k ovládnutí lidí, tak moc oblíbeným, že se s ním setkáváme denně. I to píše naše skvělá rodačka ve své knize, Doporučuji přečist. Léto je na to velmi vhodné ( můj názor).
Krásné léto :-)
Jan Andrle
Stanice
Upozornění: Pointu blogu nejspíš pochopí jen znalec Liberce, konkrétně jeho MHD. A ten systém není jednoduchý, jde o dopravní podnik dvou měst, kromě nás i Jablonce nad Nisou.
Jan Andrle
Ajznbón (XXIII - Dobrý skutek)
Už jsem to tady jednou, myslím, psal. Aspoň jeden denně je dobrý pro hygienu vlastní psychiky. Budete se cítit líp.
Jan Andrle
52 : 18
Zní to při pohledu na mé já dnes neuvěřitelně, ale i Honzík kdysi sportoval. A byl dokonce členem klubů. Například házené Slavoj Suchdol. Ovšem největší slávy jsem dosáhl v týmu košíkové (dnes basketbalu) v Sokole Sedlec.
Jan Andrle
Volby
Není to jistě otázka života a smrti, ale důležité to je, ne že ne. Před nimi, během nich a po nich určite taky. A tak tedy jak jsme je prožívali.
Jan Andrle
Vrah
Je to kolikrát snadné, sklouznout na šikmou plochu. To se ani nenadějete. Ale vyškrábat se z ní, jo, to už bývá horší štreka.
|Další články autora
Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma
Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme...
Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt
Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice...
Sověti jim řekli: Pomozte si sami. Tak v roce 1971 vznikalo Depo Kačerov
Když se na začátku 70. let rodilo pražské metro, neexistovaly manuály ani zkušenosti ze zahraničí....
Renault Trafic Wavecamper mění dodávku v plnohodnotný dům na kolech
Renault Trafic patří už více než čtyřicet let mezi nejvyhledávanější užitkové vozy a díky své...
Karlovarský festival dnes v hlavní soutěži nabídne také drama Hidžamat
V nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení dnes Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary nabídne český...
Koncert bez hranic zahájí Hudební festival Znojmo, vystoupí orchestr z Retzu
Koncertem bez hranic začne dnes v 19:30 Hudební festival Znojmo. Koncert odehraje v Jihomoravském...
Ústavní soud vyhlásí nález k rozhodnutím soudů o Jiřikovského vazbě
Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí nález ke dvěma starším verdiktům soudů nižších instancí, které...
Tragická nehoda tří kamionů na Pražském okruhu. Jeden řidič zemřel
Tragická nehoda tří nákladních vozidel blokovala přes šest hodin Pražský okruh ve směru na dálnici...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
- Počet článků 479
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 766x