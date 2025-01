Až hodně pozdě v noci jsem shlédl na CNN Prima debatu politiků na téma platů a nebylo to to nejlepší před spaním...

Spolu s moderátorkou Wolfovou jsem si uvědomil, že pes není zakopaný v nárůstu platů o sedm nebo kolik procent, ale jinde. Tam, kde se kopat nechce ani koaličním ani opozičním poslancům a určitě nejen těm ve studiu.

Došel jsem k závěru jim platy zvýšit radikálně, klidně o 50% okamžitě. Ovšem..... pokud se vzdají náhrad.

Ne, na to nikdy nepřistoupí. Nikdy, nikdo z nich. Přitom to má logiku a právě proto nepřistoupí.

Opoziční rádoby sociálně empatický Juchelka z ANO mi bude opravdu chtít obhajovat, že potřebuje 57000 Kč měsíčně na dojíždění z Ostravy do Prahy, protože „ v autě trávím mnoho hodin a poslanecká letadla byla zrušena a kromě do sněmovny se také musí občas dostat do vysílání televize“?

Omlouvám se opozici, že jsem si vybral jeho citát, pan Skopeček z ODS blekotal obdobně a další přítomní statečně sekundovali, včetně Okamury z SPD, který se tvářil, jakože jo, dodejte účtenky za benzín a pak si těch 57litrů měsíčně projezděte.

Bydlím v Liberci. Pracuji v Praze. Ani by mne nenapadlo, že by mohlo zaměstnavatele zajímat, jak a za kolik se dostanu do práce a z práce. Už při pohovoru mi bylo jasně řečeno, ať nepočítám s žádnými úlevami ohledně vzdálenosti bydliště-pracoviště, ale to se netýkalo žádných náhrad, ale čistě faktu, že některé směny začínají i o půl 4 ráno a tak musím holt jet na pracoviště večer předem a počkat na začátek pracovní doby v teple šatny v křesílku.

Můj problém, kde chci pracovat a kde bydlet, snad, ne?!

Uznávám, že práce poslance je pro demokracii důležitá a že musejí být z celé republiky rovnoměrně. Proto si myslím, že přespolní by měli mít výhodu bezplatného ubytování na přiměřeně pohodlné parlamentní ubytovně. Tečka.

Ostatní náhrady?

Ošatné? Já ho též nemám. Pravda,fasuji uniformu. Pokud budou mít poslanci jednotnou uniformu, budiž, ať si jí kupují za body jednou ročně jako já. A bude jim jistě slušet podobně jako mně.

Náhrady za kancelář a asistenta. Inu, to je asi specifikum jejich práce. Tedy proč ne, ale určitě ne paušálně. Striktně vyúčtovatelně a asistenti by mohli být zaměstnanci sněmovny na dobu určitou.

Jiné náhrady nepovažuji za účelné a potřebné.

Tak takhle je to jednoduché a proto se to nikdy nestane, za žádné vlády, za žádné strany a ani vám to ve volbách nikdo radši neslíbí.... Najdou si jiné, daleko vzletnější přece vábničky než tyhle přízemnosti.