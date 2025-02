Zpěvák a kritik Putinova režimu zemřel po pádu z okna svého bytu v devátém patře. Vadim Stroykin se jmenoval.

Třeba jste mnozí nikdy neslyšeli jedinou jeho píseň, či ani nevěděli, že byl kritikem čehokoliv. Není to jeho vina, každopádně dělal, co uznal za dobré. A vypadl z okna... tedy vypadl... zemřel po pádu z okna.

Možná by se adresát jeho výroku „ je to idiot, který vyhlásil válku nejenom svému lidu, ale i bratrskému národu“ , tedy sám báťuška už mohl konečně zamyslet, jak omezit úmrtnost svých poddaných. Protože Kmotřička Smrt nějak nemá v jeho říši poslední dobou moc fantazie, sem tam nějaký ten alkoholismus, ale jinak jen úmrtí hrdinů na frontě a pády z oken.

Mám návrh, co takhle přestat z železa a oceli na chvíli dělat zbraně (kterými se přece jenom konflikt eskaluje) a nařídit vyrobit a instalovat mříže do všech oken od prvního patra výš? Viděl bych to na dvě mouchy jednou ranou.

Nápad jistě dobrý, ale jak znám Rusko, výsledky by nebyly dobré. Mříže by se možná i vyrobily, ale dali by je někam úplně jinam... Šlendrián, no.

Odpočívejte v pokoji, Vadime, snad si na Vás Rusko někdy vzpomene.