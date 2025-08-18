Lázně Jánské
Maminka nám odjíždí do lázní. Už bylo taky načase, aby jí někdo dal, pochroumaný a šroubama vylepšený záda, do cajku.
Vše má ovšem vždycky „collateral demages“ a není tomu jinak ani zde. Pro nás dva, opuštěné slaměné chlapy to bude taková hůře placená (OČR) dovča, kterou si užijeme po svém. Cestováním okolo Česka, namátkou Mariánské lázně, Šumava... a tak.
Ale nejprv jsme odevzdali Šárku terapeutům, což se ovšem neobešlo bez jistého nedorozumění. Jako všechny zásadní životní momenty, tak i odjezd do lázní musel být s patřičným předstihem zanesen do nástěnného kalendáře, protože jen co je psáno, je dáno a běda jak ne.
Ovšem pečlivý čtenář kalendáře si nejspíš heslo LÁZNĚ u dnešního data vyložil po svém. Mohlo nás to trknout hned ráno, že si kromě pití a polštářku bere do auta i baťůžek. Netrklo, a tak až před lázeňským domem jsme se podivili, když vystoupil a se slovy já chci do lázní kráčel k recepci.
No řeknu vám, těch osmdesát něco kilometrů domů do Liberce jsem si tedy vyslechl stížností :-) .
No, ale pěknej výlet to byl, dovolenkový.... Jánky jsou moc hezké.
Jan Andrle
Ajznbón (XXII - Poklopec)
Trapasy jsou vedle humoru kořením života. Ovšem humor zpravidla vychutnáme ihned, někteří s mírným zpožděním, ale trapasům se obvykle upřímně zasmějeme s daleko větším odstupem.
Jan Andrle
Ajznbón (XXI - Objednu)
Jsou takoví cestující, co jedou sice daleko, ale systémem objednu. Nevíte, co to je? Vysvětlím. Bez jízdenky a skokem od zastávky k zastávce, když se zadaří, aspoň ob jednu.
Jan Andrle
Řetězce
Včera bylo Tomíkovi 12 let. Tedy oslava, kterou nadšeně slovy Narozeniny nechceš! uvítal. Ale pak se to zadrhlo. Došla zmrzlina.
Jan Andrle
Kaplička
I stavby mají svoje narozeniny. A dokáží stejně jako lidé též překvapit, jak mladě na svůj věk vypadají. Uvědomil jsem si nedávno při jubileu „naší“ kapličky.
Jan Andrle
Babiší hnízdo
Je, zdá se, vymalováno. Dotační podvod byl spáchán, viníky máme. Hurá! Po tak dlouhé době to zase není tak úplně slavné hurá, ale budiž.
