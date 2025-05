Už ten nadpis zní romanticky, že jo. Ano, jsem romantik a nosím ženě kytky. Jen se to trošku zadrhlo, když jsem přinesl neznámou. Rozvedu. Příběh, myslím.

Zezačátku to vypadalo normálně, běžně. Jako obvykle jsem přinesl růže. Odstíny celkem odpovídaly tomu, co jsem zrovna nedávno provedl, ale jinak fakt, běžné, až obligátní moc hezké růže.

Pravda, byly v akci, ale dobře, jsem nejen romantik, ale tak trochu i praktik, že. Chlapi pochopí. Tedy to byl mix. Kromě růží i něco zeleného, boubelatého mezi nimi. Považoval jsem to za moc hezkou vycpávku krásných, tentokrát úžasně rudých růží.

Žena byla ráda, ale i tak se optala, cože to je mezi růžemi. Nevěděl jsem. Nevadilo.

Růže – i přes pytlík výživy vysypaný do vázy – odkvetly jako normálně. A skončily v koši. Zato to zelené boubelaté rozkvetlo nadherně žlutě čtvrtý den a kvete dodnes. Kdo víte podle fotky, co je to zač, napište mi prosím do komentářů. Kvetou vytrvale pořád, a jsme se kolektivně rozhodli, že napříště jen tyhle krásné ... Už ta cena, že.

Děkujeme :-)