Kalendář (pokr.)

A svět byl zase jednou v nepořádku. Jen na chvilku, ale stačilo. Docela trvalo ho společnými silami opravit.

(pokračování k Odkaz )

Hned po příchodu ze školy Tomík jako normálně prolistoval kalendář, cože je zas nového. A bylo. Maminka tam přidala školní víkendový výlet v květnu. Přesně zapsala odjezd a délku ošetřila jen (!) oboustrannou šipkou.

Následně jsme opět dlouhou chvíli nechápali.

„Výlet chybí! Stačí dvě! Napsat domů!“, a chápal se propisky.

„Tome! Co tam chceš čmárat?! Nech toho!“, ale snaha o umravnění troskotala.

„Výlet chybí! Prosím! Dvě stačí! Domů!“

Pomalu nám začalo docházet, že jde o výlet, že na něj možná jet nechce, když už na dvou byl, ale bylo to jinak. Správný překlad zněl: U výletu chybí poznámka o návratu. Dva dni stačí. Dopiš to, prosím.

Bodejď by taky ne, to by tak hrálo, aby někdo někam odjel a už se nevrátil, že jo.

Pod dozorem výletníka jsem velkými písmeny dopsal poznámku u data návratu a svět se zase opravil, je to v kalendáři, Tomík se vrátí DOMŮ. :-)