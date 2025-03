Jako každej špatnej chlap mám občas blbý fórky, třeba i hloupé sexistické bonmoty. Například: Některý ženský jsou všechny úplně stejný.

Nejsou!

Středa, cca 10 hodin ráno, Praha, jsem právě během turnusu u mojí maminky. Vstával jsem později, šichta končila až před půlnocí, je po snídani (díky babi), udělám si kafe.

11:45

„Honzíku, už jsi to vypil?“

„Ne, ještě ne.“

„Budeš to mít studený.“

„To neva, to já rád.“

13:00 po obědě

„Už to máš vypitý?“

„Ne, babi, já si to vypiju pozdějc.“

„Jak to můžeš takhle studený pít?“

18:00 po večeři

„Už mi sem dones ten hrnek, budu mýt nádobí.“

„Ale já to ještě nedopil...“

„Jseš hroznej, to teda děda takhle dlouho nikdy kafe nepil, tak ten tvůj hrnek umyju zítra, no.“

Pondělí, cca 10 hodin ráno, Liberec, jsem konečně po turnusu doma. Vstával jsem později, dorazil jsem až po půlnoci, je po snídani (díky manželko), udělám si kafe.

11:45

„Honzíku, už jsi to vypil?“

„Ne, ještě ne.“

„Budeš to mít studený.“

„To neva, to já rád.“

13:00 po obědě

„Už to máš vypitý?“

„Ne, Šárynko, já si to vypiju pozdějc.“

„Jak to můžeš takhle studený pít?“

18:00 po večeři

„Už mi sem dones ten hrnek, budu mýt nádobí.“

„Ale já to ještě nedopil...“

„Jseš hroznej, to neznám nikoho, kdo by pil kafe celej den, tak to si ten svůj hrnek umyješ potom sám!“

Takže vidíte sami, že nejsou stejné, doma je doma. Ale je pravda, že ani jedna neocení fakt, že jsem daleko před příchodem nadnárodních řetězců do českých kaváren objevil pro lidstvo kouzlo ledové kávy. :-)