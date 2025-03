Grónsko, 51.?

Grónsko se může stát 51. státem U.S.A. Ovšem jaké číslo dostane, to je otázka. Třeba ho předběhne Kanada, že. Trump v tom jasno ještě nemá.

Nadsázka v nadpise, jistě.

Nikdy jsem v Grónsku nebyl. Mohlo by mi být ukradené, už jen napsat jméno tohohle ostrova dá práci, když si musíte na české klávesnici dát extra čárku nad O , že.

Byly tam volby. A vyhráli nějací politici. Vyhráli ti, co chtějí být Grónlanďané, ale za své, aspoň tak jsem to pochopil.

Přeju jim to, stejně , jak jsem to přál kdysi Slovákům, ač mi to srdečně mrzelo. Snad si svoje vztahy s Dánskem uspořádaji aspoň tak hezky jako my tehdy.

Kanada je jiná liga. Kanada s US vedla válku a vyhrála ji. Jako předvoj UK. Proto je Kanada. To není jen nějaký rozšířený francouzský Quebeck, jak si někteří na jihu myslí.

Kanada je moje „třetí vlast“, po Česku a Slovensku, zažil jsem tam kus svého života, proto. A taky, že Kanada si vždy stála za ideály, které jak říkal Masaryk, jsou důležité pro stát.

Jsem si jist, že Kanada nebude nikdy jakýkoli stát USA. Znám její obyvatele. Nechtějí to, pořád jsem s nimi v kontaktu. A hlavně, to pako Trump se opravdu ve škole nenaučil, že Kanada má nějaké provincie a teritoria? Že to nikdy nebyl jednolitý stát? No, však mu to premiér Ontaria už dává najevo. Platíval jsem tam kanadskými dolary, na kterých ovšem byla EIIR… Commonwealth žije.

Víte, když jsem přibyl do Kanady, byl jsem uražen tím, že mnozí neuměli rozeznat mezi Československem a Jugoslávií. A moje tehdejší lektorka se mi zeptala: A vy umíte rozeznat mezi provinciemi Kanady a jejích teritoriemi? Mnohé jsou větší než celá Evropa?.... (Po kritice v diskuzi přiznávám, že jsem se mýlil, a že tehdy lektorka nejspíš řekla, že mnohé provincie jsou větší než evropské státy...moje chyba)

Kanada je druhá největší země na světě, i když s námi občas prohraje v hokeji. Jak je znám, zůstanou Kanadou. A jsem tomu rád. Jen si úplně neumím představit, jak jde zbytek NATO na pomoc podle článku 5 do severní Ameriky proti USA.... Ale tenhle bizar snad nezažijeme....

.