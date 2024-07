Euro je tu a jde skoro do finále. Řeknu vám dvě vlastní zkušenosti s naším českým sportem. Obě krásné...

Odletěl jsem do daleké ciziny a bylo to těžké. Tam totiž nějaký fotbal v Evropě nikomu nic neříkal, výsledky jste našli na předposlední stránce novin. Rok 1996.

A přitom se ten festival konal v Anglii, což by místním mohlo přijít blízké. Ne , nepřišlo. Odbočím, naše vítězství téhož roku na MS v hokeji nad Kanadou ve Vídni jsem si tu fakt užil mnohem více , 4:2, prostě.

A pak přiišlo TO. Naši hráli dobře, kdo to pamatujete... Ale nevyšlo to. Přijímali stříbrné medaile z rukou Královny...Ovšem pro mě bylo nejhorší vůbec najít, kde to uvidím. Kdo vůbec bude mít předplacené nějaké EURO. Až se povedlo, na poslední chvíli a už jsem potom u té jedné televize vydržel až do konce pobytu. No jo, sport je sport.

Schválně tenhle článek píši, dokud neznám výsledek. Protože moje countries , samozřejmě rodné Česko a Slovensko, a o Kanadě nelze ohledně fotbalu relevatně mluvit.... ale, jsem v kontaktu s kamarády z Manchesteru, ba i z Liverpoolu, co se teď docela dali dohromady a fandí své zemi skoro jak my v roce 1976 Panenkovi a spol, a věřte mi, tu jeho penaltu si pamatují.

Tedy, dneska večer fandím „své“ Anglii. Mám jí co splácet a na co dobré vzpomínat.

A co se mne týče, já jsem v Kanadě hrál curling/metanou