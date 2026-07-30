Dobrá věc
Brzy mi bude sedesat. A moji mlade zene pade. Mame se radi a chceme si tu oslavu kulatin uzit. Coz o to, to my zvladneme.
Rozhodli jsme se, ze soucasti nasi oslavy bude tombola. Legracni, asi ne moc hodnotna, snad humorna pro zucastnene, ale pro dobre ucely.
Sami vime, co to znamena, tedy vytezek pujde nadaci rodin s autistickymi detmi. Nebudou to desitky tisic, mozna ani tisice, ale vite co, kazda stovka se pocita....
Jsme oba dlouhodobí blogeři, co tu na blogu zažili leccos, tak snad proto...
Nebudu tady davat odkaz, komu penize poslat, verim, ze dobri lide si to umi najit v srdci i na internetu sami. My uz vime.
Děti úplňku...
Jan Andrle
Názor
Svoboda slova je naše, nedáme si ji vzít. Zní ze všech stran spektra nejen politického, ale i občanstva. Od těch, kteří ji chtějí chránit, ale i těch, kdo ji chtějí zničit, myslím. (viz. V.Havel)
Jan Andrle
Stanice
Upozornění: Pointu blogu nejspíš pochopí jen znalec Liberce, konkrétně jeho MHD. A ten systém není jednoduchý, jde o dopravní podnik dvou měst, kromě nás i Jablonce nad Nisou.
Jan Andrle
Ajznbón (XXIII - Dobrý skutek)
Už jsem to tady jednou, myslím, psal. Aspoň jeden denně je dobrý pro hygienu vlastní psychiky. Budete se cítit líp.
Jan Andrle
52 : 18
Zní to při pohledu na mé já dnes neuvěřitelně, ale i Honzík kdysi sportoval. A byl dokonce členem klubů. Například házené Slavoj Suchdol. Ovšem největší slávy jsem dosáhl v týmu košíkové (dnes basketbalu) v Sokole Sedlec.
Jan Andrle
Volby
Není to jistě otázka života a smrti, ale důležité to je, ne že ne. Před nimi, během nich a po nich určite taky. A tak tedy jak jsme je prožívali.
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