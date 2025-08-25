Dědo, a co ty umíš?
Ježišmarjá, jaký vlasy?, zeptal jsem se na první dobrou, aniž bych pobral hloubku hlavního dotazu. No, jak se jí zamotaly do toho fénu.
Aha, tak tohle bych si snad taky dovolil před vnoučaty obhájit.
Ale maj pravdu, co teda děda uměl a umí?
Diplomy ze středoškolských matematických a fyzikálních olympiád asi přeskočíme, i když na jedné z nich jsem oslavil úspěch prvotní a celoživotní, ač pro vnoučata snad ještě nesrozumitelný, no jo, přeskočíme...
Co potom, no, pak ta vejška, a tam kromě učení taky vaše krásná babička a tím i váš tatínek brzy po promoci víte, takže... něco jsem asi musel umět.
A následně, jak to tak bylo, obranu vlasti jsem docela uměl. Zdokonaloval jsem se v tom zdatně, i vrcholné činitele a celosvětový mír jsem po revoluci uměl udatně bránit a potom...
... potom prišly ty velký příležitosti. A já uměl hrát i prohrát, snažil jsem se velmi, dodnes z toho umím například navrhnout domácí alarmy i reklamu na cokoli, rozvést po baráku vodu i odpady, ale přiznám se vám děcka, podnikat mi vážně nešlo.
Zkusil jsem to venku, a dodnes vim, jak to tam chodi, to mi veřte. Diky tomu umim beton namíchat odborně, šrot odvézt kam patři a hlavně, vim, co znamená imigrant.
A po návratu jsem taky se naučil a uměl hodně, většinou z nouze. Roznášet poštu, vybírat pokuty v metru, vozit lidi po Praze, taky vařit na horským hotelu – a to vám děcka řeknu, to bylo to nej nej, co jsem kdy dělal... nádherná práce, když vám host až do kuchyně přinese vylízanej talíř a chce přidat, není lepšího ocenění. Akorát to bylo skoro zadarmo, majitel zkrachoval...
A co mi teda určitě nešlo, být víc s vámi. Ale tady, nechci se vymlouvat, si vzpomenu, jak často se mnou byl můj děda, například. Často. Jenže, on byl v důchodu od nějakých 50+ let. A mně je bez pár měsíců šedesát a důchod v nedohlednu. Tohohle fakt lituju a nikdo to vám ani mně nevrátí...
No, a tak co ten děda vlastně dneska umí, že jo. Štípat lístky. Není to málo? Není, věřte mi. A kdo nevěří, ať to zkusí.
Jo, a taky milovat jsem uměl a umím. Ne vždy to bylo úplně k dobru, ale většinou moc!
Tedy, dědo? Něco? Nic? ...
Jan Andrle
Lázně Janské
Co je pro jednoho destinace léčebná, to může být jiným místo veskrze dovolenkové. Jánky si to určitě zaslouží.
Jan Andrle
Ajznbón (XXII - Poklopec)
Trapasy jsou vedle humoru kořením života. Ovšem humor zpravidla vychutnáme ihned, někteří s mírným zpožděním, ale trapasům se obvykle upřímně zasmějeme s daleko větším odstupem.
Jan Andrle
Ajznbón (XXI - Objednu)
Jsou takoví cestující, co jedou sice daleko, ale systémem objednu. Nevíte, co to je? Vysvětlím. Bez jízdenky a skokem od zastávky k zastávce, když se zadaří, aspoň ob jednu.
Jan Andrle
Řetězce
Včera bylo Tomíkovi 12 let. Tedy oslava, kterou nadšeně slovy Narozeniny nechceš! uvítal. Ale pak se to zadrhlo. Došla zmrzlina.
Jan Andrle
Kaplička
I stavby mají svoje narozeniny. A dokáží stejně jako lidé též překvapit, jak mladě na svůj věk vypadají. Uvědomil jsem si nedávno při jubileu „naší“ kapličky.
