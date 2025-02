3 roky války vystavují účet: 500 miliard dolarů, 700 tisíc mrtvých a raněných, 114 miliard Eur, 30 tisíc unesených dětí, 20% okupované země. Čísla létají éterem a co?

3 roky se Ukrajina brání hrdinně za pomoci demokratického světa ruské agresi. Po třech dnech speciální vojenské operace je to jistě úspěch. Ale svět se změnil za uplynulé tři roky nejen na Ukrajině. Jakou mají dnes ty tři roky cenu? Jakou má pro koho cenu Ukrajina?

1) Cena pro Rusko

Musí vyhrát, cenou je přežití současného Ruska. Pokud na Ukrajině vyhraje, režim přežije a bude mít důvod nejen dál přežívat, ale i precedens, jak fungovat v mezinárodním prostředí dál. Výhra nebude jen dobyté ukrajinské území, ale změna pohledu na světový řád a pravidla. Cena nesmírná, fatální.

2) Cena pro Evropu

Do obrany Ukrajiny vložila dost, ale pořád málo. Přesto je uhájení Ukrajiny pro Evropu důležité, velmi. Morálně, ekonomicky, bezpečnostně. Ještě to možná Evropa neví, ale pokud Ukrajina padne, na další dekády bude mít na Východě takovou hrozbu, že to úplně změní dosavadní způsob uvažování společností napříč kontinentem. Změní to podstatu vnímání spravedlnosti, změní to společenskou atmosféru uvnitř Evropy, která se nastavila po WW2. Eura v tom budou hrát druhé housle, ale stát nás to bude fakt hodně.

3) Cena pro USA

Dnes to skoro vypadá, že cena Ukrajiny pro Ameriku je pár dolů na cenné kovy, drahé zeminy, obecně nerostné suroviny a ropná pole. Pořád věřím v Ameriku, že má dost vlivných chytrých lidí, kteří tu cenu vidí i jinde. Zadržování Ruska. Ustupovat Rusku, potažmo nedemokratickým režimům se historicky nevyplácelo ani americkým daňovým poplatníkům, jakkoli to představitelé USA v minulosti s vidinou okamžitých zisků dělali mnohokrát.

4) Cena pro Ukrajinu

Mělo být asi jako bod jedna, ale co, důležité může být i na konec. Cenou je vlast a národ. Nic víc, nic míň. Národ je květinka pohříchu zalévaná krví lidí. A Ukrajina svojí cenu a cenu ukrajinského národa už zná. To už jí nikdo nevezme. Ani Rusko, ani nespolehliví spojenci. Už teď je vítězem.

Cenu Ukrajiny si určitě stanovují i mnozí jiní ve světě. Třeba Čína už si teď neomaleně porcuje ruského medvěda, aniž čeká na formálního vítěze konfliktu. Polívčičku si chce přihřát lecjaký světový trpaslík i regionální mačo. Takový je svět.

PS) Cena pro Česko

Víme, že Češi umějí pomáhat, víme, že dokážeme rozeznat oběť a agresora, víme, že vzdání se přesile nemusí být to jediné řešení. Že lze úspěšně bojovat i bez vidiny jasného vítězství. A taky, že vlastenci a flastenci tu spolu žijí a žít budou. Jako všude.