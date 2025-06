Babiší hnízdo

Je, zdá se, vymalováno. Dotační podvod byl spáchán, viníky máme. Hurá! Po tak dlouhé době to zase není tak úplně slavné hurá, ale budiž.

Politicky, lidsky kauza celkem trapná a ubohá, vzhledem k tomu, co se okolo ní všechno stalo.

Už před lety mne napadlo na první dobrou: Měl to ten miliardář zapotřebí, zabývat se drobnými? Ale asi měl, kdyby se ve své karíéře nezabýval „drobnými“ co leží na chodníku, asi by ty miliardy neměl.

Včera mne zaujal jeden jeho detail z obhajoby. Že celou věc takhle udělali, aby naučil svoje děti, jak se podniká. Tak tady bych mu i věřil. Přesně tenhle „jeho“ způsob podnikání si rozhodně zaslouží být v rodině předáván z generace na generaci.

V celém případu je ale možná důležitější než vše ostatní jiný pohled. Opravdu je v zájmu kohokoliv, kromě příjemce dotace, aby byť i malý neagrofertní soukromý podnik dostal legálně dotaci z veřejných peněz na vybudování něčeho podobného jako je Čapí hnízdo?

Dotace do školství, zdravotnictví, rozvoje infrastruktury obcí a podobně veřejně prospěšných věcí třeba jo, dokonce i ty hrůzné evropské dotace zemědělcům snad ano, ale na soukromý rekreační rezort? (Jinde třeba na chajdu milionáře Mynáře?)

Tak tohle moc nechápu. Podle mne jde nejen o úmyslné selhání jedince, ale systémovou chybu. Ale na tuhle nápravu asi bude každý soud krátký.